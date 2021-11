Fortnite: l’inizio del Capitolo 3 potrebbe essere più vicino del previsto

Secondo un rumor l’inizio del Capitolo 3 di Fortnite potrebbe essere molto più vicino di quanto possa essere lecito aspettarsi

Il battle royale più famoso del mondo, firmato da Epic Games e vero simbolo della cultura pop moderna, sta ora vivendo l’ottava Stagione del suo secondo Capitolo, ed è più naturale pensare come il tutto possa durare fina a raggiungere il traguardo della decima, proprio come accaduto per l’episodio precedente. Ad ogni modo, sono stati disseminati numerosi indizi, che possono portare a pensare come l’inizio del Capitolo 3 di Fortnite sia molto più vicino di quanto auspicabile.

Fortnite: l’inizio del Capitolo 3 più vicino del previsto?

Ad alimentare le speculazioni ci ha pensato il portale Eurogamer, inizialmente indicando il passaggio del gioco al nuovo Unreal Engine 5, cambiamento che sembrerebbe essere più adatto ad un nuovo Capitolo, piuttosto che ad un semplice aggiornamento a Stagione in corso. Inoltre, lo stesso leak che aveva anticipato correttamente il concerto di Ariana Grande, tenuto in-game, ha anche previsto in anticipo l’arrivo della Fortnite Cube Queen, sostenendo come il tutto avrebbe avuto un ruolo importante proprio all’interno del Capitolo 3.

In ultima analisi, come indicato dal leaker Hypex proprio nel corso del weekend appena trascorso, l’attuale Capitolo di Fortnite ha raggiunto la stessa durata dell’episodio precedente, ed il motivo per cui al momento ci troviamo ad attraversare la Stagione 8 è solo perchè alcune delle precedenti sessioni di eventi sono durate più del previsto.

Ad ogni modo l’inizio della Stagione 9 è indicativamente previsto per il prossimo 6 Dicembre, pertanto non dovremo attendere molto per scoprire se, in realtà, tale data coinciderà con l’inizio del Capitolo 3.

