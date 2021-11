Fortnite: annunciata la skin di Boba Fett

Disney ha annunciato che una skin Boba Fett sarà inclusa in Fortnite, ecco quando potremo vestire i panni del del cacciatore di taglie

Una skin di Boba Fett è in arrivo giusto in tempo per Natale su Fortnite, questo è quanto annunciato da Disney ed Epic Games congiuntamente oggi. Il gioco battle royale ha introdotto The Mandalorian la scorsa estate durante la stagione 5 e presto i giocatori vestiranno i panni di un altro cacciatore di taglie di Star Wars. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Fortnite: la skin di Boba Fett è solo uno dei tanti cosmetici esclusivi in arrivo prossimamente nel blockbuster di Epic Games

La notizia della skin di Boba Fett per Fortnite è stata rivelata durante il Disney Plus Day, che la casa di Mickey Mouse sta utilizzando ultimamente per rivelare nuove serie e approfondire i progetti in arrivo. La skin arriverà il 24 dicembre, giusto in tempo per The Book of Boba Fett, una nuova ed esclusiva serie che debutta in contemporanea su Disney+.

Boba Fett will be making his arrival on the Island December 24, 2021 at 7pm ET! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/cj9iC6WRBZ — Fortnite (@FortniteGame) November 12, 2021

Per ora, tutto ciò che abbiamo visto è semplicemente un artwork della stessa skin, quindi dovremo aspettare per conoscere i nomi degli oggetti nel suo set cosmetico completo, nonché se altri personaggi della serie arriveranno con Boba sull’isola di Fortnite, che a quel punto potrebbe essere l’isola del capitolo 3 (di quest’ultimo vi abbiamo parlato in maniera approfondita qualche tempo fa, vi basta cliccare qui per recuperare l’articolo relativo).

Tuttavia, possiamo vedere nell’immagine almeno un suggerimento verso l’arsenale completo di Boba: il bastone alla sua sinistra sembra non troppo dissimile da come un tipico cosmetico per piccone in Fortnite, e possiamo ragionevolmente presumere che anche il suo famoso jetpack fungerà da back bling.

Ci sono molti nuovi crossover da tracciare in Fortnite, inclusa l’aggiunta di questa settimana di Dark Phoenix della Marvel. Tuttavia, neanche Boba Fett probabilmente può competere con il debutto in arrivo di Naruto e dei suoi amici, che debutteranno in Fortnite il 16 novembre. Sapevate che di recente Epic Games ha ammesso di essersi ispirata allo strapopolare Among Us per una delle modalità del suo titolo di punta?

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.