Final Fantasy XVI: il gioco sarebbe dovuto uscire su due dischi

Il producer di Final Fantasy XVI ha dichiarato che il gioco in questione non uscirà in due dischi ma in uno singolo. Ecco tutti i dettagli

Non è un segreto che i giochi stiano diventando sempre più ambiziosi, soprattutto quando gli sviluppatori di tripla A riempiono di contenuti e di fedeltà visiva le proprie produzioni. Alcuni giochi, come l’imminente Final Fantasy 7 Rebirth, saranno distribuiti su due dischi per PS5. Square Enix non è nuova a titoli “smisurati” e sembrava che Final Fantasy XVI stesse seguendo la stessa strada, ossia quella dei due dischi nel box. Eppure, in base alle ultime dichiarazioni del producer del gioco, pare proprio che quest’ultimo sarà reso disponibile su un disco singolo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Durante il livestream della Pre-Launch Celebration, il producer di Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, ha confermato che il piano iniziale prevedeva la memorizzazione del gioco su due dischi separati. Tuttavia, il team ha trovato il modo di inserire tutto in un solo disco circa sei mesi prima del lancio, evitando così un aumento dei costi di produzione (per non parlare dei problemi che potrebbero sorgere da una masterizzazione prematura).

Si tratta di un’impresa non da poco, soprattutto se si considera la portata di Final Fantasy XVI. Il direttore Hiroshi Takai ha rivelato che la storia principale richiede dalle 35 alle 40 ore per essere completata ma, con i contenuti opzionali, l’ultima fatica di Square Enix può richiedere circa 70 ore. Inoltre, saranno disponibili il New Game Plus e la difficoltà opzionale come la modalità Final Fantasy, in cui i tipi di nemici e le disposizioni vengono modificati, dando vita a un’esperienza diversa e più impegnativa. Final Fantasy XVI verrà lanciato il 22 giugno ed è confermato che avrà una patch al primo giorno.

