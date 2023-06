Summer Game Fest 2023 | Final Fantasy 7 Rebirth: nuovo trailer e info sull’uscita

Diffusi un nuovo trailer e dettagli in merito all’uscita di Final Fantasy 7 Rebirth nel corso del Summer Game Fest

Dopo che il sedicesimo capitolo è tornato a mostrarsi nel corso del recente State Of Play, Square Enix ci ha ora offerto un nuovo scorcio sull’attesa seconda parte del remake dell’avventura di Cloud Strife. Infatti, sebbene durante il Summer Game Fest non sia pervenuta nessuna conferma ufficiale circa il presunto remake del nono capitolo, al centro di alcuni recenti rumor, è stato invece finalmente mostrato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Rebirth, e, per l’occasione, sono state anche diffuse informazioni sull’uscita del suddetto titolo, nonché su un nuovissimo spin-off per mobile intitolato Ever Crisis.

Nuovo trailer e informazioni sull’uscita per Final Fantasy 7 Rebirth

Ebbene sì, per la gioia dei fan, nelle scorse ore abbiamo potuto visionare un nuovissimo trailer dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth, il quale ci ha permesso di avere anche un’idea del periodo in cui dovrebbe avvenire l’uscita. Nel video (che potete trovare qui sopra) ciò che colpisce di più è sicuramente la maestosità del particolareggiato mondo di gioco, che appare vasto come non mai. Considerato che il gioco sarà suddiviso in ben due dischi, la mole di contenuti presenti si preannuncia davvero enorme.

Al termine della presentazione è stata ufficializzata anche la finestra di lancio del titolo, il quale è atteso nella prima parte del 2024 su PlayStation 5. Infine, ma non meno importante, è stato mostrato anche un trailer dedicato a Ever Crisis, ovvero una nuova esperienza RPG per mobile, ambientata sempre nell’arco narrativo del settimo capitolo della saga. Una beta chiusa di quest’ultimo gioco si terrà dal 6 al 13 luglio 2023.

Cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questi nuovissimi titoli? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.