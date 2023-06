Mercoledì 2: un nuovo membro si aggiunge al cast della Famiglia Addams

Un nuovo membro della Famiglia Addams si aggiunge nel cast della prossima stagione di Mercoledì 2. Serie Netflix firmata Tim Burton, con protagonista Jenna Ortega; ecco tutti i dettagli annunciati nel video rilasciato al TUDUM 2023

La serie tv targata Netflix, Mercoledì 2 aggiunge un nuovo nome tra i membri del cast per la prossima stagione. L’annuncio diffuso nel corso dell’evento TUDUM 2023; è stato rivelato attraverso un video esclusivo nel quale i protagonisti principali, come Jenna Ortega (Mercoledì) assieme a Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Bianca) e Hunter Doohan (Tyler); hanno confermato che un nuovo membro della famiglia Addams.

Serie di successo firmata Tim Burton; non sono al momento resi noti possibili nomi o conferme esclusive, così come dichiarato nel video:

È vero, ma non sappiamo chi sia!

Mercoledì 2: i commenti sul nuovo membro della Famiglia Addams

Fioccano nel web le prime indiscrezioni sul futuro di Mercoledì 2; show in lavorazione, ma momentaneamente in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Nel video postato in occasione del TUDUM 2023, la protagonista Jenna Ortega ha commentato le varie teorie lanciate dai fan della serie, rivelando quali potrebbero essere le prossime new entry all’interno della Famiglia Addams. Tra i tanti e lontani parenti citati, non mancano i nomi di Abigail, la cugina di Gomez ( già menzionata nella serie originale); il noto e amato cugino Itt o la tenera nonnina Addams ancora non apparsa.

In aggiunta, l’interprete di Mercoledì, Jenna Ortega, ora in stretta collaborazione con il regista Tim Burton nel campo della produzione; ha dichiarato senza sbottonarsi troppo sul possibile nuovo membro del cast:

Voglio sapere cosa sta succedendo. E con un personaggio come Mercoledì, che è così amato ed è una tale leggenda, non volevo davvero fraintenderla. Quindi ho cercato di parlare con gli autori il più possibile. Sul set, con gli sceneggiatori e Tim Burton, ci riunivamo e decidevamo: ‘Okay, cosa funziona e cosa no?’ Naturalmente era già un processo molto collaborativo

La seconda stagione come preannunciato, avrà una veste molto più horror, abbandonando del tutto il triangolo amoroso della prima. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti futuri. Nel frattempo; tutti gli episodi della prima stagione di Mercoledì sono disponibili per gli abbonati sulla piattaforma Netflix.

