Ottima notizia per i fan di Buzz e Woody. Toy Story 5, nuovo capitolo dell’amata saga, si farà. Parola di Pete Docter

Chi come noi è un grande amante dei cartoni animati Pixar, non può non aver mai visto Toy Story, uno dei classici di maggior successo di sempre. Il suo primo capitolo, intitolato Toy Story – Il mondo dei giocattoli, uscito nel 1995 ebbe un enorme successo, tanto da portare ad altre 4 pellicole successive, l’ultima arrivata nel 2019 ed intitolata semplicemente Toy Story 4. Dalle ultime news sembrerebbe proprio che l’avventura dei giocattoli più famosi del mondo del cinema non sia terminata. L’annuncio di un nuovo capitolo era già stato annunciato a febbraio, ma ora, grazie a Pete Docter, direttore creativo Pixar, abbiamo nuovi dettagli. Scopriamoli.

Un nuovo capitolo | Toy Story 5: è ufficiale, il nuovo film si farà

Era stato Bob Iger, CEO di Walt Disney Company, il primo ad annunciare, a febbraio, che un nuovo capitolo di Toy Story era in cantiere. Poi più nulla, lasciando i fan, curiosi di scoprire qualcosa di più sulla nuova produzione, a bocca asciutta. Ora finalmente, dopo mesi di assenza, Pete Docter ha deciso di farsi avanti ai microfoni di Variety e annunciare i primi dettagli. Dalle sue parole sembrerebbe proprio che tutti i personaggi principali del cartone torneranno:

Il quinto capitolo sarà davvero sorprendente. Abbiamo ancora una storia per questi giocattoli, quindi Woody e Buzz torneranno. Ma non è finita qui, perché abbiamo anche altri progetti in sviluppo. Abbiate fiducia.

Alcuni di voi potranno storcere il naso di fronte a questa notizia, visto che l’ultimo film uscito, il quarto, aveva reso giustizia alla trama, facendo terminare degnamente la storia di ciascun personaggio. Ma aspettiamo a giudicare, perché dalle parole di Docter sembrerebbe proprio una storia nata per volere di menti creative e non per esigenze di marketing. Senza contare i citati “altri progetti”, cosa avrà voluto dire? Vedremo.

La data d’uscita

Chiaramente, con le poche informazioni rilasciate, è difficile ora parlare di quando il nuovo film uscirà. Nulla è ancora stato definito, nemmeno chi prenderà parte al progetto, anche se sappiamo che Tim Allen, il doppiatore che ha donato la voce a Buzz nei capitoli precedenti, si è già detto disponibile per il nuovo progetto, a patto che ne valga la pena. È chiaro che, dopo queste parole, una conferma o una smentita della sua partecipazione potrebbe essere per noi un indizio sulla qualità del nuovo progetto. Inoltre, possiamo con certezza dire che non vedremo il nuovo film prima di 2 anni. Al momento infatti, gli slot assegnati ai lungometraggi ancora privi di titolo sono stabiliti per il 13 giugno 2025, 6 marzo 2016 e 19 giugno 2026. A noi spettatori non resta che fare sempre la stessa cosa: aspettare!

