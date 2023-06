Final Fantasy XVI: Square Enix conferma una patch al day one, sarà corposa?

Una tradizione ormai ricorrente, quella delle patch al day one, di cui farà parte anche Final Fantasy XVI. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Dopo aver rivelato in precedenza che Final Fantasy XVI non ne avrebbe avuta una al lancio, il team di sviluppo ha confermato nel livestream di celebrazione pre-lancio del gioco che ci sarà una patch al day-one. Si tratterà di un update di circa 300 MB che sarà disponibile il 20 giugno e che ottimizzerà le prestazioni in “diverse fasi”. Altre correzioni includono un problema di flag di controllo che potrebbe bloccare la progressione e un altro problema che causa la chiusura inaspettata del gioco (entrambi si verificano attualmente in “circostanze molto specifiche”). Ci sono anche alcune correzioni “minori” a problemi di testo. L’ottimizzazione delle prestazioni è forse l’aspetto più importante, dato che la modalità Performance della demo (cliccate qui per leggere la nostra anteprima) faticava a mantenere i 60 FPS.

Final Fantasy XVI: patch al day one e ulteriori dettagli

Quella delle patch al day one è ormai una vera e propria prassi consolidata di cui farà parte anche Final Fantasy XVI. Molti sono i titoli che hanno avuto e hanno rispettato questa tradizione. Da aggiornamenti meno corposi a dei veri e propri update mastodontici, la storia delle patch al day one è una storia che spesso ha fatto storcere il naso agli utenti, impazienti di iniziare a giocare al loro nuovo titolo. Quale sarà la reazione della community di Final Fantasy? Per scoprirlo basta farsi un giro sul web, oppure bisognerà attendere questo giovedì. Final Fantasy 16 verrà lanciato il 22 giugno per PS5. Anche se le copie fisiche sono già in circolazione, Square Enix eliminerà tutti i video, gli stream o le immagini che verranno diffusi prima dell’uscita ufficiale.

Per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.