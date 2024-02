Final Fantasy X: in arrivo un remake per PS5?

Dopo Rebirth, la diga ha ceduto: nelle ultime ore i fan di PS5 sono in subbuglio per un post su Final Fantasy X che suggerirebbe un remake

E per “suggerirebbe”, è da intendersi che lo suggerirebbe a loro: sì, Square-Enix ha pubblicato sul profilo Instagram un post dedicato a Final Fantasy X, scatenando inavvertitamente un putiferio in merito ad un possibile remake del gioco per PS5. Naturalmente il tempismo è quantomeno sospetto: siamo nel mese dell’uscita dell’atteso FF VII Rebirth, del resto, e gli amanti della sognante saga di Square-Enix si sono già dati ai voli pindarici con la fantasia. La sezione dei commenti del post che includiamo qui sotto è molto divisa: da una parte c’è chi vorrebbe un restauro moderno, e dall’altra i puristi pregano con tutte le loro forze che l’avventura di Tidus e compagnia non venga toccata in alcun modo.

Final Fantasy X e il possibile remake: gli utenti PS5 sognano o son desti?

Questo discorso risulta a posteriori quantomeno buffo, considerando che (pur trattandosi di remaster anziché di remake) Final Fantasy X è già disponibile su più console, da PS5 (via retrocompatibilità) a Nintendo Switch. Naturalmente le speculazioni sul motivo dietro il post sono perlopiù congetture, ma alcuni utenti sono particolarmente ossessionati nel cercare una ragione dietro il post. Spezziamo a loro favore una lancia: qualcosa di sospetto, effettivamente, c’è. Commentando il proprio reel, la stessa Square-Enix ha taggato l’account ufficiale separato per la serie in toto (@FinalFantasy). Per quelle che sono le tempistiche letargiche dei “tease” della sfera Sony, non ci stupiremmo se l’ipotetica nuova mano di vernice si facesse viva in uno State of Play del prossimo anno. Le premesse già ci sono.

