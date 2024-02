Come guidare con pioggia forte: trucchi e consigli

In questo periodo invernale in cui è molto facile imbattersi in fenomeni atmosferici che rendono la guida più difficile è meglio sapere come comportarsi in queste situazioni: oggi vedremo insieme alcuni trucchi e consigli su come guidare con pioggia forte

Abbiamo parlato spesso di sicurezza stradale e di quanto sia importante, sia per noi che per gli altri utenti della strada. L’ultima volta abbiamo dedicato un articolo in cui abbiamo dato dei consigli su come guidare con la nebbia, un altro fenomeno molto pericoloso quando ci troviamo in mezzo alla strada. Ora parliamo invece della pioggia, che è un fenomeno più comune, ma non da sottovalutare. Per quanto la pioggia sia qualcosa che vediamo quasi tutti i giorni in periodo invernale, è sempre meglio sapere come comportarsi.

Cose da non fare | Come guidare con la pioggia forte: trucchi e consigli

La prima accortenza che vogliamo darvi è quella di rimanere a casa. Se la pioggia è troppo forte e la visione è limitata, la scelta migliore da fare è quella di non guidare. Ma se proprio dovete spostarvi, o magari vi arriva in faccia un forte acquazzone, evitate di andare avanti e fermatevi. Se la pioggia è troppo forte, la visibilità è scarsa e diventa troppo pericoloso guidare, accostate e aspettate che si calmi.

Bassa velocità | Come guidare con la pioggia forte: trucchi e consigli

L’acqua che troviamo sulla strada può essere, nella maggior parte dei casi, di una quantità molto maggiore rispetto a quella che cade. Quando piove, infatti, è inevitabile che la strada diventi molto scivolosa e che quindi aumenti il rischio di slittamento. Lo slittamento sull’asfalto bagnato, infatti, è un fenomeno molto conosciuto che viene comunemente chiamato acquaplaning. Per evitare che l’auto slitti sull’asfalto e si perda il controllo, proseguire a bassa velocità è la scelta migliore che possiate prendere, perché diminuisce di tanto il rischio di slittare.

Non sovrasterzare | Come guidare con la pioggia forte: trucchi e consigli

Quando si guida su asfalto bagnato, non solo quando c’è la pioggia forte, ma anche quando c’è la neve, capita spesso di farsi prendere dall’ansia. Quest’ansia ci porta a correggere più volte la traiettoria delle ruote e ad intervenire troppe volte sul volante, e non c’è cosa più sbagliata da fare in questi casi. Cosa importantissima da fare è quella di mantenere la calma e soprattutto rallentare progressivamente, senza fare dei freni troppo bruschi, o si rischia di imbattersi nell’acquaplaning.

Controlla le ruote | Come guidare con la pioggia forte: trucchi e consigli

Non è un caso che le ruote delle auto comuni che girano per le strade abbiano un tipo di ruote diverso da quelle lisce della Formula 1. Queste ruote sono create appositamente per avere più stabilità ed evitare quindi di far slittare l’auto. Queste ruote sono la salvezza in questi casi, ma solo quando sono integre, quindi è importantissimo controllare periodicamente lo stato delle ruote per accertarsi che non si corrano rischi. Consigliamo altamente di controllarle una volta al mese, perché più si guida, più si consumano.

Sfruttare bene le luci | Come guidare con la pioggia forte: trucchi e consigli

Un’altra accortenza di cui tener conto è quella di sfruttare bene le luci dell’auto. Prima cosa è importantissimo tenerle accese tutto il giorno, non tanto per vederci bene, quanto più per renderci più visibili agli altri. Ma attenzione, perché queste luci vanno usate bene, infatti se abbiamo un auto davanti a noi o anche dietro, è importante tenere le luci basse, soprattutto in caso di pioggia. Le gocce di pioggia infatti riflettono la luce dei fari e rende più difficile la guida agli altri utenti della strada.

Mantenere le distanze | Come guidare con la pioggia forte: trucchi e consigli

Un altro consiglio da seguire è quello di mantenere le distanze di sicurezza. Considerando tutto quello che abbiamo detto finora, quando l’asfalto è bagnato, è molto più facile scivolare, specie quando si va a livelli di velocità elevati. Oltre ad andare piano, infatti, è una scelta molto saggia quella di tenersi a distanza tra i veicoli, così da avere spazio di manovra quando si frena. Questo vale soprattutto per i veicoli di grandi dimensioni, come i camion e gli autobus, e anche per le motociclette.

L’umiltà è la prima cosa

Quando si guida con la pioggia forte, ma questo in generale, è fondamentale essere umili e guidare con estrema attenzione. Innanzitutto non bisogna sottovalutare la pioggia perché, come abbiamo già detto, il rischio di slittamento è alto. Non ha importanza in che stato sono le ruote, anche se sono impeccabili il rischio c’è. Inoltre non sopravvalutare l’auto, ha sempre bisogno di essere manutenuta e deve essere sempre sotto controllo. Infine, puoi essere abile quanto vuoi, ma non puoi fare il fenomeno in nessun caso, guida con la massima attenzione e non essere arrogante con gli altri utenti.

Speriamo che questi consigli ti siano stati utili.