Xbox Series S in offerta per provare la next gen a basso prezzo!

La next gen diventa ancora più appetibile e irresistibile quando viene offerta ad un prezzo così basso! Oggi Euronics fa un bel regalino a tutti noi appassionati del gaming con questa imperdibile offerta sulla Xbox Series S

La next gen ora può entrare finalmente in tutte le nostre case e non dovremo neanche spendere una fortuna. In barba a tutti i rivenditori delle console Sony che rivendevano le console a prezzi assurdi, ora possiamo goderci la nuova console di casa Microsoft ad un prezzo davvero ottimo. Partiamo anche col dire che, oltre allo sconto sulla console, Microsoft ha anche annunciato l’Xbox Series S starter bundle, che permette di avere ben 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 39,99 euro. Ora, concentriamoci sull’argomento del giorno: Unieuro ci regala in offerta l’Xbox Series S alla modica cifra di 259 euro. Per accedere all’offerta clicca qui!

L’Xbox Series S in offerta ci porta la next gen in casa a basso prezzo

La Xbox Series non ha assolutamente nulla da invidiare alla Series X. Ha tutte le carte in regola per essere una console di tutto rispetto. Proprio come tutte le console next gen, i tempi di caricamento sono estremamente rapidi e si ha la possibilità di giocare ad alta risoluzione 4K a 120 Hz. Inoltre si può passare rapidamente tra un’applicazione e l’altra tenendole aperte nello stesso momento, perfetta per il multitasking. Senza dover aspettare che si carichi l’applicazione, potremo infatti giocare a più titoli nello stesso momento, senza parlare inoltre della qualità grafica, che a sua volta offre 60 fps stabili e il ray tracing, anche se bisogna switchare tra le varie modalità.

Ora però passiamo al piatto forte: l’Xbox Game Pass. Come avevamo già accennato, Microsoft mette a disposizione il bundle dell’Xbox Series S Starter, che ci permette di avere ben 3 mesi di abbonamento a soli 40 euro. Ma cos’è il Gamepass? Semplicemente è un servizio di abbonamento che ci farà accedere a un intero catalogo di titoli Microsoft (ma anche non) che potremo giocare tramite download o semplicemente giocandoli in streaming. Ovviamente, più la connessione è buona, maggiore sarà la qualità di streaming di gioco.

Cosa ne pensi? Approfitterai dell’offerta sulla Xbox Series S? Dicci la tua nei commenti e continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.