Xbox Games Showcase 2023: annunciata la durata dell’evento

Nelle ultime sono emersi vari aggiornamenti sulla durata e gli annunci dell’Xbox Games Showcase 2023. Ecco tutti i dettagli del caso

Uno pseudo-E3 è alle porte, con diversi showcase fissati per la prossima settimana. Il Summer Game Fest è il primo evento in programma, l’8 giugno, ma l’Xbox Games Showcase avrà probabilmente maggiore rilevanza complessiva, in quanto fornirà un’anteprima ravvicinata ai prossimi titoli first-party di Xbox. Naturalmente seguirà lo Starfield Direct, in cui Bethesda Game Studios presenterà ulteriori informazioni sul prossimo RPG fantascientifico. In un nuovo tweet, Aaron Greenberg, vicepresidente marketing Xbox Games di Microsoft, ha confermato che entrambe le presentazioni dell’Xbox Games Showcase 2023 avranno una durata di circa due ore. “Mancano sette giorni alla nostra prima doppietta in assoluto. Circa due ore di giochi, giochi, giochi, giochi e Starfield senza sosta!”. Questo conferma quanto riportato da Tom Warren di The Verge, secondo il quale lo showcase durerà 90 minuti, mentre lo Starfield Direct sarà di 30 minuti (ma ciò non è stato ancora confermato ufficialmente). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Xbox Games Showcase 2023: la durata dell’evento e le dichiarazioni di Aaron Greenberg di Microsoft

Mentre molti titoli first-party potrebbero apparire nel corso di tutta la durata dell’Xbox Games Showcase 2023, senza che nessuno proponga “trailer completi in CGI”, Greenberg ha smentito un recente teaser di Fable. “Non anticipo nulla. Preferisco che i nostri fan siano sorpresi quando guarderanno il tutto live. Mi sembra che in questo momento, qualsiasi cosa io dica, qualcuno commenterà poi con: ‘Confermato il gioco X!’. Amo tutti voi e la vostra passione. Continuate a seguirci, perché manca circa una settimana!”. L’Xbox Games Showcase si terrà l’11 giugno alle 19.00 e noi di tuttotek lo seguiremo proponendo articoli live e vari recap ad hoc. Per quanto riguarda Starfield, il lancio è previsto per il 6 settembre per Xbox Series X/S e PC.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.