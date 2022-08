FIFA 23: un leak svela gli overall dei migliori giocatori di FUT!

Nelle scorse ore, un leak derivato da un glitch di casa Xbox ha dato accesso a FIFA 23, e quindi agli overall dei migliori giocatori: scopriamo insieme tutti i dettagli

Ci si avvicina rapidamente ad una delle uscite videoludiche annuali più attese, specialmente dagli appassionati dei titoli sportivi. Il prossimo 30 settembre FIFA 23 arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One e Google Stadia, ultimo capitolo numerato della serie prima del cambio nome in EA SPORTS FC. Viste le tante promesse da parte di Electronic Arts e l’ampiezza che sembra aver acquistato il suo parco licenze, FIFA 23 è in effetti uno dei titoli più attesi in uscita a settembre. Se non fosse che, per un errore di Xbox, il gioco è stato pubblicato oggi. Con un mese di anticipo. E via con i leak!

A quanto pare, il glitch ha permesso agli utenti di Xbox Series X | S di scaricare il gioco in versione Xbox One, di giocarlo, provare la soundtrack e accedere alla modalità più popolare in assoluto nelle ultime iterazioni di FIFA: Ultimate Team. A quanto pare per far ciò sarebbe bastato aggiornare i dati della versione closed beta per poter scaricare quella completa. La prima cosa che i fan sono andati a controllare, ovviamente, sono stati i punteggi overall delle migliori squadre del mondo, come il Real Madrid, il Paris Saint-Germain, il Manchester City o il Liverpool. E da ciò è nata la top 10 dei migliori giocatori in FIFA 23 da queste squadre. Vediamola insieme.

Vediamo insieme la top 10 dei migliori giocatori di FIFA 23: ecco gli overall!

La top 10 condivisa sui social da chi ha avuto accesso a FIFA 23 è la seguente:

Kylian Mbappé , Paris Saint-Germain: 91

, Paris Saint-Germain: 91 Karim Benzema , Real Madrid: 91

, Real Madrid: 91 Lionel Messi , Paris Saint-Germain: 91

, Paris Saint-Germain: 91 Kevin De Bruyne , Manchester City: 91

, Manchester City: 91 Robert Lewandowski , Barcelona: 91

, Barcelona: 91 Cristiano Ronaldo , Manchester United: 90

, Manchester United: 90 Mohamad Salah , Liverpool: 90

, Liverpool: 90 Virgil van Dijk , Liverpool: 90

, Liverpool: 90 Manuel Neuer , Bayern Munich: 90

, Bayern Munich: 90 Thibaut Courtois, Real Madrid: 90

Vi ricordiamo che gli overall dei migliori giocatori in FIFA 23 di questa lista non sono stati in alcun modo confermati da Electronic Arts, che non ha ancora nemmeno dato spiegazioni sul cosa sia successo agli utenti Xbox. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!