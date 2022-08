Sony PlayStation si espande sul mercato mobile: acquistata Savage Game Studios

Nelle scorse ore, Sony PlayStation ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Savage Game Studios, confermando la propria volontà di espandersi anche nel mercato mobile

Sebbene Microsoft abbia sbancato, negli ultimi anni, in termini di acquisizioni (ricordiamo Zenimax e Activision, ad esempio), anche Sony PlayStation si è data da fare, con mire però decisamente diverse rispetto alla controparte americana. Se, ad esempio, ai tempi fu acquisita Nixxes Software per una volontà maggiore di portare le proprie esclusive di pregio anche nel mercato PC (come Days Gone, Horizon Zero Dawn e il più recente Marvel’s Spider-Man), nelle scorse ore i portavoce dell’azienda hanno confermato una nuova collaborazione sotto l’egida di PlayStation. E, ovviamente, si parla di mercato mobile.

L’azienda avrebbe infatti acquisito uno studio, Savage Game Studios, nato nel 2020 per mano di Michail Katkoff e particolarmente talentuoso, con due sedi, una in Finlandia ad Helsinki e una in Germania, a Berlino. La paura principale di molti è stata ovviamente riguardante un cambio di rotta futuro per l’azienda, da sempre votata ai giochi single-player, più che ai live services. Dal blog ufficiale, però, il portavoce di Sony rassicura:

Come vi abbiamo già rassicurati in precedenza, quando abbiamo iniziato a portare una selezione di titoli su PC, i nostri progetti al di fuori del mondo console non diminuiranno in alcun modo il nostro impegno nei confronti della community di PlayStation, e neanche la nostra passione nel creare esperienze single-player emozionanti e basate sulla narrativa. […] I nostri sforzi nel mercato del mobile gaming saranno, allo stesso modo, un’aggiunta e permetteranno alle persone di avere ancora più modi per intrattenersi con i nostri contenuti, puntando a raggiungere ancora più pubblico ancora sconosciuto al mondo di PlayStation e dei nostri giochi. Savage Game Studios va ad aggiungersi la nostra nuova PlayStation Studios Mobile Division, che lavorerà collateralmente al nostro sviluppo per console e si focalizzerà sulla creazione di innovative e più fugaci esperienze basate sulle nostre storiche o nuove IP.

Sony presenta Savage Game Studios e conferma la volontà di guardare anche altrove, oltre che alle console

Michail Katkoff, CEO e Co-founder di Savage Game Studios, ha invece commentato, presentandosi:

Nato nel 2020 e guidato da me e i miei Co-founder Nadjim Adjir e Michael McManus, Savage Game Studios ha iniziato la sua strada partendo dai nostri tanti anni di esperienza nello sviluppo di giochi per mobile, nonché di diverse IP di successo sul suolo globale. La nostra visione guida si riferisce a uno spazio creativo dove la sperimentazione e il prendersi dei rischi non venivano evitati e, anzi, ricercati. Abbiamo lavorato tutti con grandi studi e, nonostante ci piaccia avere delle ampie risorse, volevamo rimanere nel nostro terreno per prenderci le nostre soddisfazioni e sparare le nostre cartucce. Perché, quindi, unirsi ai PlayStation Studios? Sempliemente perché crediamo che la leadership di PlayStation Studios rispetti e rispecchi la nostra visione del come lavorare meglio per avere successo, e anche perché non hanno paura di fare tentativi rischiosi. […] La domanda ancora più difficile a cui rispondere sarebbe dunque, “perché no?”.

