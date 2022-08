FIFA 23: ecco tutte le licenze, dalla Serie B a LaLiga!

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha annunciato una serie di nuove partnership e collaborazioni per FIFA 23: dalla Serie B a LaLiga, scopriamo insieme tutte le licenze

Manca ormai poco più di un mese ad una delle uscite videoludiche annuali più importante, quella della nuova iterazione del franchise calcistico più importante in Italia. FIFA 23 arriverà infatti il prossimo 30 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia e sarà, in realtà, l’ultimo capitolo a portare l’ormai evocativo nome. A partire dal prossimo anno, infatti, FIFA diventerà EA Sports FC, senza però perdere nulla in termini di collaborazioni e licenze, anzi. Tramite comunicato stampa è stata proprio Electronic Arts a sciorinare, con un pizzico di amor proprio, tutte le nuove partnership pluriennali e integrazioni che arriveranno dapprima in FIFA 23, per poi trasferirsi in EA SPORTS FC. Alcuni numeri, per iniziare: i giocatori potranno sfruttare gli oltre 19000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati in tutto lo sport globale per avventurarsi in un nuovo capitolo che, come ogni anno, EA promette di essere il più spettacolare e completo di sempre.

Recentemente, EA Sports ha annunciato un accordo rivoluzionario con LaLiga, che comprenderà i diritti di denominazione per tutte le competizioni de LaLiga, un rebrand completo in collaborazione con EA Sports e tutte le nuove integrazioni nel gioco. Con l’aggiunta della Serie BKT e i rinnovi con Major League Soccer, Liga Profesional de Fùtbol de Argentina e Saudi Pro League, FIFA 23 punta ad essere davvero il titolo con più licenze in assoluto. Le nuove partnership con i club invece includono Celtic F.C., Rangers F.C. e Mamelodi Sundowns F.C., otlre a un’estensione della partnership con il Tottenham Hotspur F.C. e a un accordo pluriennale con il club della Juventus. Accordo che va ad integrare anche lo stadio del club, insieme agli stemmi ufficiali, le maglie e i giocatori, oltre a svelare i calciatori Claudio Marchisio come Eroe di FUT e Dušan Vlahović come ambasciatore di FIFA 23.

Un oceano di licenze e collaborazioni: ecco FIFA 23

Per quel che riguarda gli stadi, invece, i giocatori potranno vivere emozionanti partite giocando in alcuni degli stadi più iconici del mondo, come La Bombonera del Boca Juniors, l’Europa-Park Stadion del’SC Freiburg, il Banc of California Stadium del LA FC, l’Allianz Stadium della Juventus, lo stadio El Sadar del CA Osasuna, lo Zorilla Stadium del Real Valladolid CF, il Philips Sport Vereniging Eindhoven e il Manchester City Women’s Academy Stadium. EA SPORTS continuerà inoltre a sponsorizzare gli arbitri nella Premier League, nella Emirates FA Cup e in tutta la English Football League grazie alla partnership con la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). Sponsorizzerà invece per la prima volta gli arbitri della Barclays Women’s Super League, nella Barclays Women’s Championship, nella FA Women’s Continental Tyres League Cup e nella Vitality Women’s FA Cup.

FIFA 23 sarà anche l’unico posto in cui potrete giocare sul più grande campo del mondo, sia nei tornei maschili sia in quelli femminili, della FIFA World Cup, oltre che nelle iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A, nonché Serie BKT.

E questo è tutto quello che riguarda le licenze di FIFA 23, un vero e proprio oceano di contenuto per tutti coloro che sono appassionati di calcio, virtuale e non. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e se acquisterete il titolo, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!