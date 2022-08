File PST di grandi dimensioni: cosa fare se causano corruzione?

Se le dimensioni del file PST sono così grandi da causare la corruzione, che cosa fare? Proviamo a capirlo

Se le prestazioni dell’applicazione MS Outlook sono rallentate o ci vuole troppo tempo per riuscire a rispondere, possiamo supporre che qualcosa stia accadendo ai file PST. Nella maggior parte dei casi, il sovradimensionamento dei file PST è la causa questi problemi. Oltre a questi, i file PST sovradimensionati possono anche influire sull’esecuzione di tutte le operazioni di MS Outlook, come l’apertura di una cartella, la copia di un file e il download degli allegati di posta elettronica. È necessario prestare molta attenzione alle dimensioni del file PST in modo che non superi il limite massimo di dimensioni.

Purtroppo, il sovradimensionamento è anche uno dei motivi più comuni alla base del danneggiamento dei file PST. Quando i file PST del vostro account MS Outlook sono danneggiati, finirete per perdere dati essenziali e informazioni aziendali sensibili, a meno che non risolviate il problema il prima possibile. In questo articolo esamineremo i problemi associati ai file PST di grandi dimensioni e alcuni metodi che vi aiuteranno a evitare i problemi.

Cosa sapere sui file PST sovradimensionati?

I file PST o Personal Storage Table (tabella di archiviazione personale) sono uno dei componenti più importanti di MS Outlook, che memorizzano vari dati e caselle di posta elettronica come calendario, contatti, attività, e-mail, note, diari e bozze nel disco rigido fisico del sistema. Sia i file PST che i file OST hanno limitazioni di dimensioni più elevate nelle versioni più recenti di MS Outlook rispetto alle versioni più vecchie come Outlook 2002, 2003 e 2007. Per questo motivo, il danneggiamento dei file PST è più problematico in queste versioni di MS Outlook.

Quando i Personal Storage Table file superano i limiti di dimensione, diventano sovradimensionati e si iniziano a riscontrare diversi problemi durante l’accesso ai messaggi di posta elettronica e agli altri elementi della suite. In questi casi, si riscontrano diversi errori:

Errore segnalato 0x00040820 : Questo errore è dovuto alle grandi dimensioni dei Personal Storage Table file quando si desidera ricevere o inviare e-mail attraverso l’account MS Outlook. Questo errore viene visualizzato quando si cerca di sincronizzare gli elementi della cassetta postale con i file di dati PST che hanno superato il limite di dimensioni.

: Questo errore è dovuto alle grandi dimensioni dei Personal Storage Table file quando si desidera ricevere o inviare e-mail attraverso l’account MS Outlook. Questo errore viene visualizzato quando si cerca di sincronizzare gli elementi della cassetta postale con i file di dati PST che hanno superato il limite di dimensioni. Errori di sincronizzazione in background : Questo errore si verifica quando si desidera sincronizzare diversi elementi della cassetta postale da una versione di MS Outlook ad un’altra. Se c’è una mancata corrispondenza tra le dimensioni dei vecchi e dei nuovi Personal Storage Table file, si verificherà questo problema.

: Questo errore si verifica quando si desidera sincronizzare diversi elementi della cassetta postale da una versione di MS Outlook ad un’altra. Se c’è una mancata corrispondenza tra le dimensioni dei vecchi e dei nuovi Personal Storage Table file, si verificherà questo problema. Il file ha raggiunto la dimensione massima : Questo problema si verifica quando i Personal Storage Table file che sono diventati più grandi del limite in quella specifica versione di MS Outlook.

: Questo problema si verifica quando i Personal Storage Table file che sono diventati più grandi del limite in quella specifica versione di MS Outlook. Errore di accesso al file: L’errore di accesso al file si verifica quando i file di dati PST sono danneggiati o corrotti a causa del problema di sovradimensionamento.

Come si possono prevenire i problemi di dimensione dei file PST?

Quando si memorizza una quantità eccessiva di allegati e messaggi di posta elettronica senza prestare attenzione al limite di dimensione dei Personal Storage Table file per la specifica versione di MS Outlook, si finirà per rendere i file PST sovradimensionati. Se si utilizza MS Outlook 2002, avremo solo 2 GB di file PST a disposizione. I Personal Storage Table file di grandi dimensioni potranno essere danneggiati e sarà necessario utilizzare uno strumento di recupero PST di terze parti per riparare i file PST danneggiati. Tuttavia, gli utenti che utilizzano le ultime versioni di MS Outlook potrebbero non trovarsi di fronte a questo problema, per via del limite di dimensioni relativamente più elevato dei file PST. Se si presta la dovuta attenzione, si potrà evitare che i Personal Storage Table file diventino troppo grandi ovviamente.

Come si possono risolvere i problemi associati ai file PST sovradimensionati?

Quando i file PST diventano sovradimensionati, causano varie complicazioni, una di queste può essere la corruzione dei file PST. Ecco perché è essenziale gestire i problemi di sovradimensionamento dei file PST il prima possibile per garantire che le informazioni sensibili e critiche della vostra azienda rimangano al sicuro. Specialmente per le imprese è fondamentale proteggere i loro dati sensibili. Ecco alcuni modi efficaci per risolvere i problemi associati ai file PST sovradimensionati.

Risolvere il problema con lo strumento Inbox Repair

Lo strumento Inbox Repair Tool o ScanPST potrebbe aiutarvi in questa situazione. Assicuratevi di individuare questo strumento dalla cartella MS Office sul disco rigido del sistema. Ecco i passaggi da seguire:

Aprire lo strumento ScanPST e scegliere l’opzione Sfoglia per selezionare i Personal Storage Table file che si desidera ridurre in termini di dimensioni.

Scegliere l’opzione Avvia per consentire all’applicazione ScanPST di controllare i file PST e cercare qualsiasi tipo di errore.

Successivamente, scegliete l’opzione Esegui il backup del file scansionato prima della riparazione, in modo da poter selezionare la posizione di destinazione per memorizzare il file di backup.

Scegliere l’opzione Ripara per avviare il processo di riparazione dei Personal Storage Table file sovradimensionati.

Conclusione

Assicuratevi di prestare sempre attenzione alle dimensioni dei file PST se non volete che vengano danneggiati. Avete altre domande? Fatecelo sapere nella casella dei commenti qui sotto. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!