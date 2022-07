FIFA 23: svelato il giocatore in copertina

Sarà ancora Kylian Mbappe il giocatore che svetterà sulla copertina di FIFA 23. Nella versione Ultimate sarà presente per la prima volta anche una calciatrice, Sam Kerr del Chelsea

Il giocatore in copertina per FIFA 23, l’ultimo episodio di FIFA pubblicato da Electronic Arts, sarà ancora una volta il talento francese del PSG Kylian Mbappe. Quest’anno però c’è anche un’ulteriore novità, ovvero quella della presenza per la prima volta per una calciatrice nella cover del gioco. Stiamo parlando di Sam Kerr del Chelsea che presenzierà insieme al francese sulla copertina della versione Ultimate del prossimo capitolo calcistico di EA.

FIFA 23 svela il suo giocatore in copertina ed anche qualcosa in più?

EA ha svelato quindi chi sarà il prossimo giocatore sulla copertina del suo titolo sportivo di punta, FIFA 23, ma forse potremmo avere anche qualche dettaglio in più. Secondo un tweet pubblicato proprio da EA SPORTS FIFA, oltre a mostrare la cover del gioco, è stato anche comunicato che nella giornata di oggi, 20 luglio 2022, saranno svelati nuovi dettagli e magari anche gameplay o trailer riguardanti il gioco.

Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe ⭐️⭐️ Two phenomenal forces up front.

One ultimate strike partnership. See the full reveal on July 20 ➡ https://t.co/yjXnlCteDR pic.twitter.com/oOWyqoqBzB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 18, 2022

Quello che quindi sarà l’ultimo capitolo con la denominazione FIFA per Electronic Arts, avrà più informazioni e speriamo soprattutto gameplay nella giornata di oggi. Oltre a queste notizie ufficiali, non sono mancati i leak e rumors, ipotizzando che quest’ultimo capitolo includerà il cross-play, oltre alla data d’uscita, non ancora comunicata da EA, indicata per il 30 di settembre. E voi che ne pensate? Siete in attesa di scoprire di più sul prossimo capitolo di FIFA? Siete in attesa magari di vedere qualche video o immagine? Fateci sapere la vostra nei commenti!

