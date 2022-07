Iniziate le riprese della terza stagione di Bridgerton

NNetflix e Shondaland hanno annunciato l’inizio delle riprese della terza stagione di Bridgerton

Con un video sul canale Youtube di Netflix, il sito di streaming ha annunciato nella giornata di ieri l’inizio delle riprese della terza stagione di Bridgerton. La serie, che ha infranto diversi record con le sue prime due stagioni, presenta diverse novità, dalla trama al cast: scopriamole insieme!

Iniziano le riprese della terza stagione di Bridgerton!

Penelope ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise, che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Questa la sinossi dell’imminente terza stagione della serie originale Netflix. Stavolta, al centro della storia, la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Al cast si aggiungono le new entry Daniel Francis, che interpreterà Marcus Anderson, Sam Phillips, che interpreterà Lord Debling, e James Phoon, che interpreterà Harry Dankworth. La serie è ambientata a Londra e prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. La nuova showrunner della serie è Jess Brownell.

