FIFA 22: con il reveal trailer svelata anche la data d’uscita

Nelle scorse ore, Electronic Arts ha rilasciato il reveal trailer di FIFA 22, che ne ha anche svelato la data d’uscita ufficiale, oltre alle piattaforme su cui sarà disponibile e tanti altri dettagli

Nonostante continuino a pieno ritmo i tornei ufficiali dedicati a FIFA 21, era ormai giunta l’ora per il reveal del successivo (ed annuale) capitolo dell’iconica serie di Electronic Arts. E proprio nelle scorse ore l’azienda ha divulgato il primo trailer ufficiale di FIFA 22, che ne ha svelato tantissime caratteristiche e, addirittura, data ufficiale di rilascio. Il nuovo capitolo della simulazione calcistica più famosa di sempre uscirà il prossimo 1 ottobre su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC (Steam e Origin) e Google Stadia. Annunciata anche la famigerata Legacy Edition per Nintendo Switch.

Aperti anche i pre-order, ovviamente, e svelati i contenuti della Ultimate Edition che includerà tantissimi oggetti aggiuntivi per la modalità FIFA Ultimate Team, oltre che all’upgrade gratuito dalle console last-gen a quelle current-gen. FIFA 22 avrà sulla copertina il giocatore francese Kylian Mbappé (già uomo copertina di FIFA 21) e, stando alle parole di Electronic Arts, cercherà di portare l’esperienza simulativa su vette mai raggiunte finora. Vi lasciamo il reveal trailer proprio qua sotto.

FIFA 22: fra data d’uscita e dettagli tecnici molto promettenti

Il gioco si baserà sulla tecnologia HyperMotion sulle console next-gen e su Google Stadia, grazie alla quale Electronic Arts ha potuto migliorare la tecnologia del motion capture, utilizzata su 22 atleti professionisti che giocavano ad alta intensità. Grazie inoltre al nuovo algoritmo di machine learning proprietario di EA, il gioco prenderà spunto da oltre 8.7 milioni di fotogrammi di riprese fatte durante partite reali per generare animazioni in tempo reale e aumentare ulteriormente il realismo. Tornano ovviamente le modalità più apprezzate e caratteristiche, come la Carriera, VOLTA FOOTBALL, i Pro Clubs e il già citato FIFA Ultimate Team.

Ulteriori dettagli su FIFA 22 verranno svelati ovviamente nel corso dell’estate, ma intanto abbiamo già una data d’uscita e molti dettagli tecnici che sembrano davvero promettenti. Voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!