EA: gli hacker hanno rubato il codice sorgente di FIFA 21 e altro ancora

Dopo Capcom e Nintendo anche EA ha riferito, proprio poche ore fa, di aver subito un attacco hacker in piena regola, ecco quanto emerso

Il Summer Games Fest è iniziato da diverse ore e le rivelazioni sono in pieno svolgimento, ma la più grande notizia sui giochi di oggi potrebbe non essere un trailer o un annuncio di gioco, e sicuramente non è una buona novità. Alcuni hacker hanno violato i server di EA e rubato centinaia di GB di codice sorgente di giochi (tra cui FIFA 21), nonché molti degli strumenti interni utilizzati da EA per sviluppare i titoli stessi. La notizia è stata riportata per la prima volta da Waypoint. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

EA: “stiamo già collaborando con la giustizia per colpire gli hacker che hanno rubato il codice di FIFA 21, i dati dei giocatori non sono a rischio”

Dopo Capcom e Nintendo anche Electronic Arts è entrata nel mirino dei pirati informatici. “Abbiamo la piena capacità di sfruttare tutti i servizi EA e FIFA 21“, hanno detto gli hacker sui forum di hacking in rete. Nei post, che Waypoint ha ottenuto tramite screenshot dagli utenti che hanno accesso ai forum stessi, gli hacker hanno affermato di aver rubato il codice sorgente di FIFA 21, nonché il codice per i suoi server di matchmaking. Affermano inoltre di avere il codice sorgente per il motore Frostbite, framework EA proprietari, vari kit di sviluppo software (SDK) e altro ancora. In tutto, gli hacker hanno affermato di aver rubato più di 780 GB di dati. Al momento stanno cercando di venderlo. Resta da vedere se avranno fortuna a farlo.

EA ha già confermato che la violazione si è effettivamente verificata e che gli hacker hanno rubato ciò che affermano:

Stiamo indagando su un recente incidente di intrusione nella nostra rete in cui è stata rubata una quantità limitata di codice sorgente di gioco e strumenti correlati. Non è stato effettuato l’accesso ai dati dei giocatori e non abbiamo motivo di credere che ci sia alcun rischio per la privacy dei giocatori. A seguito dell’incidente, abbiamo già apportato miglioramenti alla sicurezza e non ci aspettiamo un impatto sui nostri giochi o sulla nostra attività. Stiamo lavorando attivamente con le forze dell’ordine e altri esperti come parte di questa indagine penale in corso.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com