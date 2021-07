Black Widow da record al boxoffice nella prima settimana

Black Widow, ritorno attesissimo del Marvel Cinematic Universe, segna un nuovo record al boxoffice italiano nella prima giornata d’apertura delle sale cinematografiche

Dopo la prolungata chiusura dei cinema a causa dell’emergenza pandemica del Covid-19, uno dei timori principali del settore dell’intrattenimento era quello di ritrovare file interminabile di poltrone vuote. Questo non è però successo con Black Widow, il primo film della fase 4, che al primo giorno di programmazione ha registrato numeri da capogiro con oltre 500.000 euro di incassi e più di 81.000 presenze.

La pellicola, destinata a narrare le vicende di Natasha Romanoff, interpretata da una talentuosa Scarlett Johansson ha battuto i precedenti Crudelia e The Conjuring-Per ordine del diavolo, che avevano già debuttato al cinema. Sono numeri che promettono bene per il weekend alle porte e per tutta la settimana di programmazione, che affermeranno di nuovo il potere della MCU nell’intrattenimento mondiale cinematografico.

La trama

Black Widow è un approfondimento della vita della celebre Vedova Nera, partendo dalle sue origini d’infanzia a dover far fronte alla parte più oscura del suo passato come spia, prima di aggregarsi al noto gruppo degli Avengers. Perseguitata da una forza che non si fermerà a niente pur di vederla distrutta al suolo, Natasha deve far fronte al lato più umano del proprio personaggio, apprendendo lungo la strada degli intrighi che nemmeno lei avrebbe mai potuto immaginare.

Cointerpretato da Florence Pugh, David Harbour, Ray Winstone e Rachel Weisz, a fianco di una meravigliosa Scarlett Johansson che mostra nel film le sue qualità di attrice, il film di Cate Shortland si preparare a salutare in grande stile la figura della Vedova nera, non senza però narrare le gesta coraggiose che fanno da sequel agli eventi di Captain America: Civil World.

In relazione all’ondata del movimento Me too, anche il Marvel Cinematic Universe si fa portavoce della protesta, mettendo in scena le avventure di una donna guerriera, il cui temerario coraggio è al pari di quello dei suoi compagni Avengers. Il successo di Black Widow al boxoffice non può che testimoniare quanto ce ne fosse bisogno.

