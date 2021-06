FIFA 21: in corso il torneo Summer of Football

È in pieno svolgimento la Summer of Football, il nuovo torneo di FIFA 21, che permette ai giocatori di vincere premi esclusivi

La Summer of Football, il torneo estivo di FIFA 21, è entrato nel pieno del suo svolgimento. La competizione, lanciata in occasione di UEFA EURO 2020, consente ai giocatori del simulatore sportivo più famoso al mondo di mettere alla prova le proprie abilità in delle sfide che, in caso di vittoria, consentono di accedere ad alcuni premi esclusivi. Il torneo è accessibile solamente per coloro che giocano tramite PlayStation 4.

FIFA 21: date e dettagli della Summer of Football

Il torneo Summer of Football di FIFA 21 è suddiviso in 4 challenge, tutte da realizzare entro una determinata data. L’inizio ufficiale della competizione è stato lo scorso 11 Giugno, in contemporanea con l’avvio degli europei, mentre la data che segnerà il suo termine è fissata per il prossimo 18 Luglio. Per partecipare è sufficiente accedere alla pagina ufficiale del torneo ed inserire il proprio PSN ID. La vittoria di una qualsiasi delle sfide permetterà al giocatore di riscattare un trofeo in game dedicato e un football avatar, mentre la vittoria di tutte darà accesso alla domanda finale, a cui si dovrà dare la risposta corretta per provare a vincere una PlayStation 5.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sony PlayStation Italia (@playstationit)

FIFA 21 è sviluppato da EA Sports ed è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Recentemente, EA ha dichiarato di aver subito un attacco da parte di alcuni hacker, che sarebbero riusciti a ha impossessarsi del codice sorgente del titolo. I dati dei giocatori, secondo quanto dichiarato dall’azienda, sarebbero invece stati protetti in maniera efficace.

