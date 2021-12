Epic Games Store: rivelato l’ultimo gioco gratis!

L‘ultimo gioco scelto da Epic Games Store per la fine dei 15 Days of Free Games è un’avventura dinamica piuttosto famosa: scopriamo qual è!

In queste ultime due settimane Epic Games Store ha offerto un gioco gratis al giorno: tra questi, abbiamo visto lo shooter in prima persona Second Extinction, il gioco d’avventura tattico Mutant Year Zero: Road to Eden e lo sparatutto in terza persona Control. Per l’ultimo giorno dei 15 Days of Free Games, lo shop della casa produttrice americana ha voluto fare le cose in grande.

Epic Games Store: ecco l’ultimo gioco gratis!

Questa volta Epic Games non ha voluto offrire solo un gioco gratis: lo store, infatti, ha deciso di dare ai giocatori la possibilità di scaricare gratuitamente l’intera trilogia reboot di Tomb Raider. La trilogia comprende Tomb Raider: Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider: 20-Year Celebration e Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Il primo comprende tutte le espansioni, il secondo i DLC e la difficoltà Sopravvivenza Estrema e l’ultimo ha tutte le missioni del DLC e tutte le personalizzazioni.

La decisione presa da Epic Games potrebbe essere legata al fatto che nel 2021 Tomb Raider ha compiuto la bellezza di 25 anni. Un franchise piuttosto longevo, che ha visto la protagonista Lara Croft impersonata al cinema da attrici del calibro di Angelina Jolie e Alicia Vikander: Square Enix le sta dedicando sul suo canale YouTube numerosi video-tributo. La trilogia sarà disponibile al download fino al 6 gennaio; con essa, sarà disponibile gratuitamente anche il dungeon crawler sviluppato da Clever Beans Gods Will Fall. Resta ancora valida la promozione del buono sconto di 10€ applicabile singolarmente a ogni gioco nel carrello che superi i 15€.

