Migliori videogiochi in uscita: Gennaio 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Gennaio 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Per iniziare: buon anno nuovo! Dicembre ha chiuso il 2021 e siamo pronti per inaugurare il 2022 con una nuova lineup di videogiochi! Cosa ci porta il nuovo anno? Scopriamolo subito insieme!

Tra i nuovi arrivi segnaliamo Leggende Pokémon: Arceus. Ambientato nella regione di Hisui, ovvero la Sinnoh del passato, il titolo trae spunto dall’epoca Feudale giapponese. Pokémon e umani non hanno ancora forgiato il legame di amicizia tipico dei titoli precedenti: sarete in grado di affrontare il viaggio attraverso una landa inesplorata e abitata da creature potenti e misteriose? Un’altra interessante novità è Wanderer, titolo futuristico dalle note apocalittiche. È il 2061 e la Terra è sull’orlo della rovina; ma se ci fosse un modo per riscrivere le ere del passato e cambiare la sorte del pianeta e dell’umanità? Esplorate gli eventi che hanno definito la storia e trovate il modo di evitare la catastrofe.

Altra uscita di Gennaio 2022 è Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, sparatutto di ambientazione survival dove vi troverete a combattere contro un’oscura e inquietante minaccia biologica. Per gli amanti dell’horror a tema giapponese proponiamo Ikai, ambientato durante l’era feudale giapponese. Demoni e spirti malvagi si stanno minacciosamente avvicinando al tempio: riuscirà la sacerdotessa a scacciare queste oscure presenze senza cadere vittima del terrore?

Per la sezione graditi ritorni segnaliamo la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un’edizione per i fan di Nathan Drake che include Uncharted 4: la fine di un ladro e Uncharted: l’eredità perduta. Altro titolo imperdibile è God of War, finalmente in arrivo su PC il 14 gennaio in attesa che Santa Monica Studios ci delizi con l’uscita di God of War: Ragnarock.

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Gennaio 2022, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Gennaio 2022 | Elenco

Demon Gaze Extra – 6 gennaio – PS4, Switch

Weird West – 11 gennaio – PS4, XBO, PC

Monster Hunter Rise – 12 gennaio – PC

Astroneer – 13 gennaio – Switch

God of War – 14 gennaio – PC

Aery – Dreamscape – 14 gennaio – XBO, PC

RPGolf Legends – 20 gennaio – PS4, XBO, PC, Switch

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia

Windjammers 2 – 21 gennaio – PS4, XBO, PC, Stadia, Switch

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – 27 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Wanderer – 27 gennaio – PS VR, PC

Leggende Pokémon: Arceus – 28 gennaio – Switch

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 28 gennaio – PS5

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – 28 gennaio – Switch

Ikai – 28 gennaio – PS4, PS5, PC, Switch