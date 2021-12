Svelato il gioco gratis di oggi sull’Epic Games Store

Il nuovo gioco gratis disponibile su Epic Games Store è Mutant Year Zero: Road to Eden, un gioco d’avventura tutto da scoprire

Continua la sfilza di giochi gratis regalati sull’Epic Game Store e quello di oggi è Mutant Year Zero: Road to Eden, gioco d’avventura tattico che combina il combattimento a turni di XCOM con una trama intrigante, esplorazione, stealth e strategia. Il team di sviluppo del gioco The Bearded Ladies comprende pezzi grossi come l’ex leader di Hitman e il designer di Payday, assicurando l’ottima qualità del titolo. Questo risulta essere il settimo titolo a essere incluso nell’iniziativa “15 giorni di giochi gratuiti” di Epic Games Store e siamo solo a metà.

Mutant Year Zero: Road to Eden è il nuovo gioco gratis sull’Epic Games Store

Ricordiamo che il gioco Mutant Year Zero: Road to Eden sarà disponibile gratis solo per 24 ore, fino alle 17:00 di giovedì 23 dicembre sull’Epic Games Store. Come ormai da tradizione, ogni anno, da circa metà dicembre viene regalato una volta al giorno un nuovo titolo presente sullo store, fino al 30 dicembre per celebrare le festività natalizie. I titoli regalati i giorni precedenti sono stati: Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero e Second Extinction.

Oltre ai suoi giochi gratuiti giornalieri, l’Epic Games Store offre una promozione che permette ai giocatori di ottenere uno sconto di 10 euro su acquisti di giochi idonei. Per tutti gli utenti con un account Epic Games Store è possibile ottenere il coupon da 10 euro con estrema semplicità, basterà cliccare sul pulsante apposito presente sulla piattaforma oppure effettuare un acquisto idoneo. Procedendo in questo modo si avranno a disposizione 10 euro di sconto su qualsiasi gioco che costa almeno 15 euro presente sullo store.

Siete contenti di per riscattare Mutant Year Zero: Road to Eden gratuitamente sull’Epic Games Store? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.