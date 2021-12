Il gioco disponibile oggi gratis su Epic Games Store è uno sparatutto in terza persona piuttosto noto: scopriamolo insieme!

Ormai è appurato: Epic Games ha fatto uscire sul suo store dei gran bei giochi per questi 15 Days of Free Games, e quello di oggi non è da meno. I quindici giorni di Epic Games scadranno il 30 dicembre, e fino ad ora ha regalato titoli come il gioco d’avventura tattico Mutant Year Zero: Road to Eden e lo shooter in prima persona Second Extinction.

Epic Games Store: ecco il gioco gratis riscattabile oggi!

Il gioco riscattabile oggi gratis sullo store di Epic Games (fino alle 17) è Control, lo sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy Entertainment e distribuito da 505 Games. Il gioco della casa produttrice finlandese è uscito nel 2019, e parla dell’avventura soprannaturale di Jesse Faden e della sua ricerca del fratello, scomparso in circostanze misteriose. Control era stato reso disponibile gratuitamente già l’estate scorsa sullo Store di Epic Games, ed è stato reso noto che Remedy ha intenzione di svilupparne una versione multiplayer.

Epic Games ha inoltre deciso di fornire un buono sconto di 10$/10£ (o l’equivalente nella valuta corrente del Paese del giocatore) applicabile su qualsiasi gioco che abbia un prezzo superiore a 14.99$/13.99£ (circa 15€). La vera e propria novità è che il buono si applica singolarmente a ogni gioco presente nel carrello dell’utente. Ciò significa che se all’interno del carrello un giocatore ha inserito sei giochi, si avrà un risparmio di 60€. Attenzione! Il buono, una volta usato, si rigenererà automaticamente, così da poter ripetere il processo. Conveniente, no?

Cosa aspettate? Andate a scaricare Control dall’Epic Games Store! Quale gioco vorreste vedere gratis nei prossimi giorni?

