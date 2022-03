Elden Ring: tutte le novità della patch 1.03

Nelle scorse ore From Software ha reso ufficialmente disponibile la patch 1.03 di Elden Ring, che ha apportato numerose novità all’economia di gioco aggiungendo moltissimo contenuto anche in termini di NPC e missioni

Come è ormai ben noto e palese per tutti, Elden Ring è un clamoroso successo, sia dal punto di vista commerciale, sia di accoglienza da parte di pubblico e critica (qui trovate la nostra entusiasta recensione!). Un successo che From Software e Bandai Namco hanno deciso di coltivare nel tempo, espandendolo e rendendolo ancor più vasto e variegato. Si inizia dunque con le prime patch gratuite, di cui la più sostanziosa è quella rilasciata recentemente, la 1.03, che risulta essere particolarmente importante in termini di economia di gioco. Infatti, oltre ad aver fixato numerosi bug e cambiato alcune opzioni di bilanciamento, come il drop rate di alcuni materiali e il nerf di diverse armi ed effetti, la patch è andata anche ad inserire nuovi contenuti, fra missioni secondarie e, addirittura, un NPC.

In primis, una feature molto richiesta dai videogiocatori è stata finalmente accolta ed aggiunta in Elden Ring: la possibilità di registrare sulla mappa nome e punto degli NPC che si incontrano nelle fasi di esplorazione. Eviteremo così di doverci perdere e passare ore a girovagare per ritrovare quello specifico personaggio che si era incontrato diverse ore prima. Aggiunto poi un nuovo personaggio non giocabile, tale Jar-Bairn, di cui si sa poco o niente per ovvi motivi. Sono state inoltre aggiunte nuove fasi riguardanti le quest di numerosi NPC, come Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight e Gatekeeper Gostoc, nonché aumentate le evocazioni effettuabili in diverse occasioni.

#ELDENRING patch 1.03 is available now.https://t.co/M66YgJ6CFh Please be sure to apply the patch to continue playing online. pic.twitter.com/69DCtvhnEt — ELDEN RING (@ELDENRING) March 17, 2022

Elden Ring: focus su NPC e missioni con la patch 1.03

Le aggiunte sono le seguenti:

Aggiunta la funzione pre registrare icona e nome di un NPC sulla mappa quando si incontra quell’NPC.

Aggiunto l’NPC Jar-Bairn.

Aggiunte nuove fasi di missione per i seguenti NPC: Diallos / Nepheli Loux / Kenneth Haight / Gatekeeper Gostoc.

Aggiunti alcuni NPC evocabili in molteplici situazioni.

Aumentato il numero di schemi di oggetti che il giocatore può imitare utilizzando il Mimic’s Veil.

Aggiunta musica di sottofondo notturna per alcune zone della mappa.

Trovate le patch notes della 1.03 di Elden Ring sui canali ufficiali del gioco. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!