Elden Ring: record di vendite e successo assoluto di From Software

Nelle scorse ore, From Software ha annunciato le vendite da record di Elden Ring, che è rapidamente diventato la nuova IP più grande in Europa dal 2016

Un successo clamoroso. L’attesa sembra aver ampiamente ripagato sia i videogiocatori, sia From Software, che a tre settimane dal lancio ha raggiunto con Elden Ring numeri talmente tanto alti da renderla la nuova IP più di successo in Europa dal 2016. Chi c’è stato nel 2016 di così importante, dal punto di vista commerciale? Semplice, The Division. Il nuovo concetto di open world targato Hidetaka Miyazaki ha superato, nelle ultime settimane, titoli come Horizon Forbidden West, Pokémon legends: Arceus e Dying Light 2, posizionandosi in cima a qualsiasi classifica di vendita e, soprattutto, in quelle di apprezzamento da parte del pubblico e della critica. Se volete e siete curiosi, qui trovate la nostra recensione!

Non solo classifiche, in ogni modo. Elden Ring ha anche raggiunto, nel giro di poche settimane, il record di 12 milioni di copie vendute, così come annunciato dalla stessa From Software e dal publisher, Bandai Namco. Le vendite si riferiscono ovviamente a tutte le piattaforme su cui è disponibile il titolo, ossia PC e console Xbox e PlayStation, ma è comunque un record incredibile, considerandone la velocità. Ad esempio, Dark Souls 3 all’ultimo conteggio ufficiale aveva venduto in totale 10 milioni di copie.

Il Presidente e CEO di Bandai Namco, Yasuo Miyakama, ha affermato in merito:

Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi nella creazione di Elden Ring, in modo tale da poter superare qualsiasi aspettativa dei nostri fan in tutto il mondo. E seguendo questa filosofia, continueremo con i nostri sforzi per espandere il più possibile il brand al di là del videogioco stesso, per arrivare nella vita di tutti giorni di chiunque.

Che cosa voglia effettivamente dire un commento del genere ce lo dirà esclusivamente il tempo, fatto sta che l'hype e le aspettative, nel caso di Elden Ring, si sono rivelate quantomeno soddisfatte, sebbene con qualche criticità, e le vendite sembrano dimostrarlo ampiamente.