CoD: Mobile World Championship 2022, ecco la data d’inizio del torneo!

Nelle scorse ore, Activision Blizzard ha svelato la data d’inizio del CoD: Mobile World Championship 2022, il torneo dedicato alla controparte mobile del franchise di FPS più famoso di sempre

Nonostante l’eterna rivalità con Battlefield, è innegabile che il franchise di Call of Duty sia uno dei più importanti ed impattanti ogni anno in termini di economia videoludica dal punto di vista degli FPS. Come è altrettanto innegabile che la sua controparte mobile, chiamata con poca fantasia Call of Duty: Mobile, sia una miniera d’oro per Activision Blizzard e abbia saputo canalizzare l’attenzione di un pubblico anche interessato ai risvolti competitivi. Torna, anche quest’anno, infatti, il World Championship nella sua edizione 2022, che promette più di 2 milioni di montepremi in denaro, di cui 1.7 milioni soltanto per le fasi finali, il premio più alto per un singolo evento nella storia del torneo.

Tutti i giocatori possono competere per ottenere i premi in-game, fra cui nuove armi e nuovi Operatori, più, per i più fortunati, una parte del premio in denaro. La competizione inizierà il prossimo 31 marzo 2022 e la prima fase di qualificazione terminerà il 24 aprile. Il torneo è creato per giocatori di qualsiasi livello di abilità ed inizierà con due stage preliminari. Chiunque si iscriverà al torneo riceverà una nuova Frame e una Calling Card. Ogni fine settimana che è compreso nel primo periodo del torneo, tutti i giocatori che avranno completato 10 partite Ranked Multiplayer e avranno guadagnato 60 punti si garantiranno l’accesso allo stage 2, ed otterranno nuovi premi ogni settimana.

CoD: Mobile World Championship 2022, ecco la roadmap completa!

Qui sopra trovate la roadmap completa del World Championship 2022, che sarà composto da cinque stage totali di cui, l’ultimo, le finali che si terranno dopo il 28 agosto come evento offline. Per tutte le informazioni in merito, comunque, vi rimandiamo ai canali ufficiali del gioco facilmente raggiungibili via Twitter o al sito di Activision Blizzard.

La data d’inizio del CoD: Mobile World Championship 2022 è dunque il 31 marzo prossimo, e noi saremo molto attenti ed aggiornati nel seguire le varie fasi del torneo. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!