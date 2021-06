Elden Ring: news in arrivo durante il Summer Game Fest?

News riguardanti l’atteso RPG Elden Ring potrebbero arrivare durante l’edizione 2021 del Summer Game Fest, che si prospetta ricco di sorprese e anteprime

Di recente, dopo che una indiscrezione aveva annunciato il prossimo arrivo di news al riguardo, si è tornati a parlare in maniera preponderante di Elden Ring, l’RPG Open World in sviluppo presso FromSoftware. Queste novità, secondo un nuovo rumour, sono destinate ad arrivare durante il prossimo Summer Game Fest, che avrà inizio il 10 Giugno e si prolungherà per buona parte della stagione estiva.

Elden Ring: ecco perché le news potrebbero arrivare durante il Summer Game Fest

A rendere concreta la possibilità che le news riguardanti Elden Ring siano rilasciate durante un evento interno alla programmazione del Summer Game Fest ci sono le dichiarazioni del noto giornalista e insider Jeff Grubb, che ha parlato del titolo durante una diretta YouTube. Grubb ha inoltre dichiarato che, a suo avviso, la scelta di non presentare le novità presso l’E3, in occasione del panel di Xbox e Bethesda, è dipesa dalla volontà del distributore Bandai Namco di non legarsi a Microsoft per il lancio del titolo.

Based on this, I would say that Bandai Namco has said no to that. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 4, 2021

Manca ancora la certezza della presenza di Elden Ring al Summer Game Fest ma, nonostante questo, sono numerosi gli appuntamenti di rilievo già confermati per la fiera. Di recente, l’ideatore della manifestazione Geoff Keighley ha utilizzato Twitter per pubblicizzare le ultime aggiunte al programma e per promettere la presenza di rivelazioni e aggiornamenti su almeno 30 titoli. Sempre nello stesso messaggio, Keighley ha inoltre annunciato che saranno presenti al festival gli attori Jeff Goldblum e Giancarlo Esposito, con quest’ultimo che avrà probabilmente molto da dire riguardo alla sua esperienza con Far Cry 6.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui videogiochi in uscita e sulle più importanti fiere del settore. Se siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.