Tutti i veri fan di Ghostbusters si preparano a festeggiare i loro beniamini attraverso il Ghostbusters Day, in vista dell’uscita dell’attesissimo film “Ghostbusters: Legacy”

Il momento tanto atteso sta finalmente arrivando e tutti i veri acchiappafantasmi saranno chiamati a festeggiare come si deve. Sì perché l’8 giugno non è un giorno come tutti gli altri, è il Ghostbusters Day! Un’occasione unica per rivestire i panni dei protagonisti del film che nel 1984 faceva la sua prima apparizione nelle sale, per diventare ben presto un cult amato in tutto il mondo. Ma i mitici Ghostbusters stanno per ritornare, con il nuovo film “Ghostbusters: Legacy” a partire da novembre, per un nuovo emozionante capitolo. Non resta che prepararsi al meglio, con tutti gli strumenti necessari targati Hasbro: dalla bacchetta a neutroni fino alla Ecto-1, passando dalle inimitabili Action Figures, ogni dettaglio è fondamentale per essere un vero Ghostbusters!

Oggi è il Ghostbusters Day: ecco diversi prodotti a tema!

Bacchetta a neutroni by Hasbro

Design unico, luci led, effetti sonori e quattro modalità di cattura fantasmi, sono solo alcuni dei dettagli che fanno della bacchetta a neutroni un vero must have per i fan del mondo Ghostbusters, il pezzo forte di tutta l’attrezzatura per sconfiggere anche i fantasmi più spaventosi!

ECTO-1 by Hasbro

Per entrare davvero nei panni degli acchiappafantasmi più famosi del mondo, non resta che mettersi alla guida della mitica automobile e partire per mille fantastiche avventure a caccia di spaventosi spiriti e fantasmi. Una riproduzione in scala, fedele all’originale nei minimi dettagli con l’immancabile sedile estraibile e la trappola teleguidata!

Egon Spengler by Hasbro

Nella collezione dei veri appassionati del film, non può mancare l’action figure della mente scientifica dei Ghostbusters, Egon Spengler, dotata di tutta l’attrezzatura necessaria per la caccia ai fantasmi: uno zaino protonico, una bacchetta a neutroni e gli accessori del rilevatore di energia psicocinetica. Non resta che prepararsi all’azione!

Che ne pensate? Acquisterete uno di questi prodotti per festeggiare il Ghostbusters Day? Fatecelo sapere con un commento! Cliccando qui, potrete inoltre acquistare diversi prodotti sugli acchiappafantasmi a prezzi davvero ottimi!

