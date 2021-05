Far Cry 6: svelata a sorpresa la data d’uscita!

Durante il reveal del gameplay di Far Cry 6, Ubisoft ha improvvisamente svelato anche la data d’uscita del gioco

Far Cry 6 è uno dei titoli Ubisoft più attesi dai fan della serie e giusto pochi minuti fa abbiamo avuto l’occasione di osservare per la prima volta un lungo video di gameplay. Per l’occasione la compagnia ha messo in piedi un piccolo evento in diretta streaming, ma a quanto pare non si sono limitati a mostrarci il gioco in azione. Infatti, al termine del reveal del gameplay di Far Cry 6, Ubisoft ha improvvisamente svelato anche la data d’uscita del gioco.

L’uscita di Far Cry 6 è molto più vicina del previsto

Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’annuncio del sesto capitolo di Far Cry e, considerando il lungo silenzio di Ubisoft, molti fan temevano che il gioco non sarebbe stato pubblicato prima del 2022. A quanto pare però la data d’uscita di Far Cry 6 è molto più vicina di quanto non si pensasse inizialmente. Ubisoft infatti ha rivelato che il gioco sarà disponibile in tutto il mondo dal 7 ottobre del 2021, cioè fra meno di 5 mesi.

Per l’occasione la compagnia ha anche pubblicato un breve trailer legato alla storia del gioco. Nel video viene spiegata l’attuale situazione politica di Yara, la splendida isola caraibica in cui è ambientato il gioco, e viene anche introdotto per la prima volta Dani Rojas, il personaggio principale della storia. Dani è liberamente personalizzabile e i giocatori potranno deciderne sia il sesso che l’aspetto fisico.

Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.