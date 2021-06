Scarlet Nexus: possibilità di averlo nell’Xbox Game Pass al day one?

Il crocevia scarlatto di Scarlet Nexus potrebbe essere parte di Xbox Game Pass già al day one: Jeff Grubb colpisce ancora con un nuovo rumor

L’E3 2021 inizia questa settimana, ma i rumor continuano a circondare l’evento e Scarlet Nexus di Bandai Namco sembra diretto verso Xbox Game Pass già al day one. Non si tratta di un’ipotesi del tutto fuori dall’ordinario, visto l’annuncio avvenuto in concomitanza dell’evento 20/20 di Xbox dell’anno scorso, ma solo ora le supposizioni sembrano avere un minimo di fondamento. Non metteremmo “rumor” e “fondamento” nella stessa frase a cuor leggero, se non avessimo una fonte almeno un po’ autorevole di cui parlare: alludiamo al noto insider dell’industria videoludica, Jeff Grubb.

Il crocevia di Scarlet Nexus al valico videoludico di Game Pass

Stando a Jeff Grubb di GamesBeat, come dichiarato nel suo ultimo podcast XboxEra Scarlet Nexus è “un gioco del Game Pass al day one”, o almeno questo è quanto l’insider asserisce di aver “sentito”. Grubb ha notato che i giochi di rilievo sono protagonisti di affari simili solo in prossimità della loro uscita, come quando Outriders è stato annunciato come titolo per gli abbonati al servizio a due settimane dal lancio. Nel caso del titolo di Bandai Namco, potrebbe esserci un pubblico di nicchia su cui Microsoft voglia ricucire un annuncio adeguato.

In generale, abbiamo di fronte buone probabilità per le vendite del titolo di Bandai Namco, nel caso l’annuncio sia in dirittura d’arrivo. Chiaramente, in attesa della conferenza di Xbox e Bethesda prevista per domenica 13 giugno vi invitiamo a prendere questo rumor con la massima e quanto mai doverosa cautela. Il gioco è comunque previsto per questo mese, il 25 per l’esattezza, per PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X, Series S e PS5. Giusto ieri abbiamo visto il titolo in azione in un nuovo trailer.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del rumor? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.