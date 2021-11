Elden Ring: in vendita su eBay chiavi di accesso per la closed beta

Su eBay alcuni utenti hanno messo in vendita chiavi di accesso per la closed beta di Elden Ring, le cifre non sono esattamente “economiche”

Prima dell’inizio della closed beta dell’attesissima ultima fatica di FromSoftware, alias Elden Ring, fissata al 12 novembre, dozzine di utenti hanno stanno vendendo i loro codici di accesso sul popolare sito di aste eBay per diverse centinaia di dollari. Una ricerca su eBay USA mostra che almeno nove utenti sono riusciti a generare prezzi di vendita intorno o superiori a 200 dollari per una chiave di accesso alla beta. È più del prezzo della Collector’s Edition del gioco stesso (di quest’ultima vi abbiamo parlato in modo approfondito in quest’articolo). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe.

Elden Ring: incredibili cifre per le chiavi di accesso per la closed beta

Le domande per il test closed beta di Elden Ring sono ormai terminate, quindi per i fan “disperati”, l’unico modo per ottenere l’accesso è pagare i prezzi esorbitanti richiesti sui siti di rivendita, ad esempio quelli che sono trapelati su eBay nelle ultime ore. Il test si svolgerà nell’arco di tre giorni a partire da venerdì 12 novembre. I giocatori potranno giocare durante sessioni fisse di tre ore che si terranno in questi giorni e orari:

12 novembre, dalle ore 12:00

12 novembre, dalle ore 4:00

13 novembre, dalle ore 20:00

14 novembre, dalle ore 12:00

14 novembre dalle ore 4:00

“I giocatori selezionati potranno sperimentare il tanto atteso titolo per dare un’occhiata pratica a ciò che il gioco completo avrà da offrire mentre assisteranno il team di sviluppo nel testare i server online del gioco prima della data di uscita” ha riportato Bandai Namco sul sito del gioco.

La scorsa settimana Bandai Namco e From Software hanno rilasciato la più grande anteprima di gioco di Elden Ring fino ad oggi (maggiori dettagli al riguardo qui).

Il video di anteprima del gameplay di 19 minuti offre “una breve introduzione ai fondamenti di Elden Ring” e mira a trasmettere parte dell’atmosfera e del gameplay del titolo. Inoltre, è stato rivelato di recente anche quale sarà il peso di download del gioco (fortunatamente si tratterà di una cifra in linea con gli standard attuali dei tripla A). La data di uscita dell’Elden Ring è stata posticipata di un mese al 25 febbraio 2022.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.