TGA 2021: mostrato un nuovo trailer di Elden Ring!

Qesta notte si sono tenuti i TGA 2021 e durante la premiazione è stato mostrato un nuovo trailer del tanto atteso Elden Ring

Finalmente sono tornati i The Game Awards, uno degli eventi più importanti del mondo videoludico. Per chi non lo sapesse, i TGA sono una cerimonia dove vengono premiate le personalità più influenti dell’industria e soprattutto i videogiochi che si sono contraddistinti maggiormente nel corso dell’anno. Inoltre, durante la premiazione, vengono anche svelate tante nuove informazioni sui titoli in uscita e su nuovi progetti non ancora annunciati. La diretta dello show è disponibile sia su Twitch che su YouTube, ma potete seguirlo anche tramite il nostro articolo live dedicato.

Nel corso dell’evento abbiamo assistito a diversi nuovi annunci, ma abbiamo rivisto anche un titolo davvero attesissimo. Durante i TGA 2021 è stata infatti mostrato un nuovo trailer di Elden Ring!

Il prossimo titolo di FromSoftware si mostra al Tokyo Game Show

Per tantissimo tempo FromSoftware non ha rilasciato alcuna informazione su Elden Ring, ma ormai sembra che la situazione sia completamente cambiata. La compagnia infatti ha deciso di mostrare nuovamente al pubblico il suo prossimo titolo durante i Game Awards con un nuovissimo trailer.

The storyteller speaks. Learn the history of the world of ELDEN RING, as crafted by Hidetaka Miyazaki and George R. R. Martin. Pre-order ELDEN RING: https://t.co/PTkxSB41mP

Join the ELDEN RING Discord: https://t.co/xGMShdGW0u pic.twitter.com/ABdSoIwyBT — ELDEN RING (@ELDENRING) December 10, 2021

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Elden Ring potete farlo tramite il video in calce qui sopra

Elden Ring sarà disponibile dal 21 gennaio per PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X | S.