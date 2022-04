Elden Ring: FromSoftware sarà acquisita da Sony?

Di recente un rumor sta rimbalzando in Rete: Sony starebbe considerando l’acquisizione di FromSoftware, gli autori di Elden Ring

Gli ultimi anni di FromSoftware sono stati caratterizzati da un incredibile successo: il titolo più recente dello sviluppatore, Elden Ring, ha venduto oltre 12 milioni di copie in meno di un mese, data questa premessa, non risulta troppo sorprendente il fatto che si vocifera che lo studio in questione sia destinato a un’acquisizione da parte di Sony. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

FromSoftware, la software house di Elden Ring, sarà acquisita da Sony, almeno secondo un noto analista

Il CEO e analista di Kantan Games Serkan Toto su Twitter ha dichiarato che in futuro FromSoftware, lo studio di Elden Ring e la saga dei Souls, potrebbe essere acquisita da Sony. In base a quanto dichiarato dall’analista, l’attuale società madre Kadokawa Corporation “ha acquistato azioni dello sviluppatore per l’equivalente di 22,5 milioni di dollari oggi. Quindi nel 2014 la valutazione di From era ben al di sotto dei 30 milioni di dollari”. Insomma, una cifra probabilmente già allora piuttosto “esigua” se paragonata ai potenziali ricavi delle produzioni dello studio giapponese.

1) One of my favorite studios, Tokyo-based FromSoftware, is currently rumored to be an M&A candidate for Sony. Here is a quick run-down of its weird background feat. pigs, right-wing newspapers, Toyota and the metaverse. And their early valuation… unspeakable. Buckle up😮 — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) April 18, 2022

Anche se tecnicamente non è impossibile che lo studio venga venduto, essere un “candidato” in ottica acquisizioni non si traduce certo necessariamente in un accordo fatto e finito. FromSoftware potrebbe benissimo essere presa in considerazione per l’acquisizione insieme a molti altri studi. Quindi, mentre l’interesse di Sony è certamente un fattore determinante, per adesso considerate il tutto con le dovute precauzioni.

Se il rumor dovesse tradursi in realtà, ad ogni modo, sarebbe certamente interessante vedere i risultati dell’acquisizione. Chi lo sa? Magari potremmo finalmente ottenere quel sequel/remake/remaster di Bloodborne di cui si parla da tempo. Se ancora non avete provato l’ultima fatica di FromSoftware vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione dedicata.

