BIOSTAR: ecco la scheda madre Z690A-SILVER

BIOSTAR svela la scheda madre Z690A-SILVER, la miglior scheda madre da gaming di media fascia disponibile sul mercato

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, presenta la nuovissima scheda madre Z690A-SILVER. Progettata per liberare il massimo potenziale del chipset Intel® Alder Lake Z690, la scheda madre Z690A-SILVER porta nuove brillanti funzionalità sul tuo desktop, ricche di potenziale senza ostacoli.

Z690A-SILVER: PCIe 5.0 al centro della scena

PCIe 5.0 è al centro della scena nella scheda madre Z690A-SILVER, con velocità di trasferimento dati che raggiungono i 128 Gb/s. Ottieni le massime prestazioni dalle ultime schede grafiche con PCIe 5.0 supportata dai potentissimi processori Intel di 12a generazione. Porta i tuoi giochi a un livello superiore con la nuovissima scheda madre di BIOSTAR.

La scheda madre Z690A-SILVER supporta fino a 4 DIMM di RAM DDR4 ad alta velocità in grado di overclockare numeri superiori a 5000+Mhz (O.C). Inoltre, funzionalità come PCIe M.2 4.0, USB 3.2 GEN2 TYPE-A e C offrono un’eccellente utilità per gli utenti.

BIOSTAR: sicurezza hardware

BIOSTAR promette una sicurezza hardware superiore per tutti i componenti supportati dal loro Dr.MOS, per impieghi gravosi e dalla tecnologia proprietaria Digital PWM progettata per mantenere tutti i componenti hardware al sicuro fornendo al contempo una corrente efficiente e stabile in tutta la scheda madre.

Quando si tratta di stile, la scheda madre Z690A-SILVER porta elementi di design distintivi dei suoi predecessori, come l’elegante tavolozza di colori argento e nero, che è una delle preferite dai fan. Inoltre, la tecnologia “LED ROCK ZONE-RGB SYNC” consente agli utenti una gamma completa di personalizzazione delle luci RGB. Utilizzando il software VIVID LED DJ, gli utenti possono personalizzare gli effetti di luce sulla scheda madre e le strisce luminose RGB collegate esternamente che possono essere facilmente installate sulla scheda madre utilizzando le intestazioni 5V e 12V fornite.

BIOS EZ MODE

Un ulteriore vantaggio per gli utenti medi, consentendo loro di apportare modifiche decisive al sistema BIOS indolore e senza rischi. Nel frattempo, l’ultimo strumento di utilità del driver di BIOSTAR, “Smart-Update“, aiuta gli utenti a installare e aggiornare i driver con pochi clic con relativa facilità sul sito Web ufficiale.

Lo Z690A-SILVER racchiude tutti gli elementi essenziali nel suo pannello I/O posteriore. Progettato con 8 porte USB, composte da 1 porta USB 3.2 (Gen2) Type-C, 5 porte USB 3.2 (Gen2) e 2 porte USB 2.0 per una compatibilità estremamente versatile con qualsiasi dispositivo USB. Inoltre, una singola porta tastiera/mouse 1 x PS/2 fornisce connettività aggiuntiva per collegare un dispositivo più vecchio al sistema.

Inoltre, 2 porte per antenne WiFi che supportano WiFi 6 e una singola porta LAN alimentata dal chipset Realtek RTL8125B sono prontamente disponibili per una connettività Internet più veloce.

Z690A-SILVER: migliori tecnologie in un pacchetto conveniente

Una singola porta DVI-D, una porta DP-Out e una porta HDMI 2.0 in grado di supportare immagini cristalline fino a 4k. Fornendo funzionalità di uscita video essenziali, abbinate a tre potenti porte audio controllate dal chipset ALC1220, la scheda madre Z690A-SILVER è in grado di fornire un’esperienza audiovisiva immersiva senza precedenti.

In conclusione, la scheda madre Z690A-SILVER offre alcune delle migliori tecnologie in un pacchetto conveniente. I giocatori e i creator di contenuti possono estrarre tutta l’utilità e la tecnologia racchiuse in questa scheda madre per un vantaggio estremo nell’uso desiderato a un prezzo incredibile. Elegante nel design, potente nella realizzazione, lo Z690A-SILVER è davvero una bellezza e una bestia, tutto in un unico pacchetto completo.

Maggiori informazioni su Z690A-SILVER le trovate al sito internet ufficiale di BIOSTAR.

Cosa ne pensate di questa nuova scheda madre Z690A-SILVER di BIOSTAR?