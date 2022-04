Corsair: presentate le nuove RAM Sodimm Vengeance DDR5

Corsair ha presentato un nuovo prodotto che si aggiunge alla pluripremiata serie di memorie DDR5: la Sodimm DDR5 Vengeance , scopriamole

Oggi l’azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC sforna una grossa novità. Stiamo parlando, ovviamente, di Corsair, che presenta un nuovo prodotto che si aggiunge alla pluripremiata serie di memorie DDR5. In particolare stiamo parlando delle Sodimm Vengeance.

Caratteristiche principali

Ottimizzate per l’ultima generazione di laptop e PC con fattore di forma ridotto che utilizzano lo standard Sodimm DDR5, queste RAM assicurano sui sistemi compatibili prestazioni di memoria rivoluzionarie. Commercializzata inizialmente con velocità di 4.800 Mhz e capacità fino a 64 GB (2 x 32 GB), la SODIMM DDR5 VENGEANCE spinge al limite le prestazioni di memoria di laptop e PC con fattore di forma ridotto.

I nuovi laptop come sappiamo necessitano di memoria di alta qualità per operare a pieno regime. Questo standard DDR5 assicura senza dubbio alle moderne CPU di ricevere dati in maniera molto rapida, aumentando così la velocità del sistema. I moduli DDR5 Sodimm Vengenace di Corsair sfruttano le frequenze più alte e le maggiori capacità dello standard DDR5 in modo da ottimizzare i tempi di caricamento e le attività multitasking, così da consentirti di esprimere il meglio dalla tua configurazione in ogni ambito, dal gaming alle applicazioni professionali.

Installazione

Installare e configurare la nuova RAM di Corsair è facile e veloce: basta un solo cacciavite per installare i moduli nella maggior parte dei laptop. Per i kit ad alta velocità (5.200 Mhz di velocità e oltre), i vantaggi in termini di prestazione dei moduli sono immediati: sui sistemi compatibili, la velocità massima viene impostata automaticamente, senza la necessità di regolare le impostazioni del BIOS.

Chip, PCB e disponibilità

I nuovi moduli Sodimm DDR5 Vengeance sono dotati di chip di memoria selezionati scrupolosamente per assicurare prestazioni costanti ad alta frequenza, e sono installati su di un PCB di qualità superiore in grado di garantire un segnale stabile e di qualità eccellente. Queste fantastiche memoria RAM sono ora disponibili presso il negozio online la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo. Per le informazioni aggiornate sulla disponibilità, consultare il sito Web dell’azienda o contattare i rappresentanti vendite o PR Corsair locali.

Voi cosa ne pensate di queste nuove RAM? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.