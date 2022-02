Bloodborne: l’uscita di un sequel, remake e arrivo su PC negate da un rumor

L‘insider Omnipotent sembra negare le possibilità dell’arrivo di un sequel di Bloodborne, oltre che a quelle per l’uscita di un remake e un porting su PC

Le proprietà intellettuali di Sony, specialmente quelle più classiche o più apprezzate dall’utenza, sono da sempre state oggetto di rumor e speculazioni per quanto riguarda le probabilità di vederne un loro arrivo anche su altre piattaforme. In questi anni, la rinomata azienda nipponica ha iniziato a muovere in modo più pressante i suoi passi nel mercato dei titoli su PC, soprattutto attraverso il suo servizio di streaming di videogiochi, il PS Now.

Negli ultimi mesi, ben due esclusive PlayStation si sono aggiunte al catalogo Steam; fattore impensabile solo fino a qualche anno fa. PlayStation sta iniziando a costruire una fanbase più diretta verso i titoli offerti, e questa tattica potrebbe rivelarsi la chiave per competere con la sua controparte rivale. In tutto questo, però, c’è un titolo che ancora sembra destinato a rimanere confinato sui dispositivi targati PlayStation: Bloodborne. Inoltre, un recente rumor sembra rivelare come non solo Bloodborne rimarrà su PlayStation, sventando ogni ipotesi di un porting su PC, ma non ci sarebbero in cantiere neanche dei sequel o un remake.

Bloodborne ignora l’uscita su PC, sdegna il remake, deride i sequel

Questo rumor è stato diffuso dall’insider Omnipotent, strettamente connesso alle attività di FromSoftware per via di diversi leak di Elden Ring rivelati durante gli anni. Scrivendo sul sito di ResetEra, il leaker sembra piuttosto categorico nell’affermare come un porting su PC di Bloodborne non sia nei piani, e lo stesso varrebbe anche per i tanto vociferati remake e sequel del titolo di Hidetaka Miyazaki. A dimostrare ciò, l’insider cita una dichiarazione effettuata dallo stesso noto director, che in un’intervista con GameSpot avrebbe affermato di aver concluso il suo lavoro con le serie di Dark Souls e Bloodborne. L’insider aggiunge che, in tutto il suo periodo vissuto da insider, avrebbe avuto a che fare con tutti i numerosi titoli di From, e anche progetti ancora non annunciati.

Ammettendo di non conoscere dettagli su qualunque cosa, afferma però di non aver mai, in nessun modo, visto qualcosa d’inerente a Bloodborne, neanche nei frangenti in cui avrebbe tentato attivamente di ottenere informazioni. Nessun sequel, nessuna remaster, nessun porting su PC. Si tratterà di notizie scoraggianti, ma questa dovrebbe quindi essere la realtà, perlomeno secondo l’esperienza dell’insider. Sony è in possesso dei diritti per l’IP, e non è escluso che l’azienda possa affidare il prossimo progetto riguardante Bloodborne allo studio Bluepoint, similmente a com’è stato con il remake di Demon Souls. Eppure, Omnipotent ha da ridire anche in questo riguardo, dicendo di aver saputo del sopracitato remake, a differenza di quello tanto sperato per Bloodborne.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere sempre aggiornati, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per titoli a prezzi scontati.