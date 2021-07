EA Play Live 2021: rivelata nuova modalità di gioco per Battlefield 2042

In occasione dell’edizione 2021 del EA Play Live, è stato reso disponibile un nuovo trailer dell’atteso shooter Battlefield 2042

Battlefield 2042 è sicuramente uno dei titoli in uscita più attesi dal pubblico e, di conseguenza, non poteva certo essere escluso dall’edizione 2021 del EA Play Live. Di fatti, i distributori hanno approfittato della manifestazione per rivelare una nuovo modalità per l’ultimo capitolo della nota saga di sparatutto a tema bellico. La data di uscita di quest’ultimo è stata fissata per il prossimo Autunno; sarà compatibile con PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

EA Play Live 2021: ecco i dettagli del nuova modalità di Battlefield 2042

La nuova modalità di Battlefield 2042, che si chiamerà Portal è stata annunciata durante l’edizione 2021 del EA Play Live con la pubblicazione di un primo trailer. Questa modalità permetterà ai giocatori di personalizzare le regole della battaglia; in pratica, sarà possibile mettere le scontrare qualsiasi tipo di unità si desideri. Per l’occasione, saranno inoltre resi disponibili molti dei militari e dei mezzi presenti nelle precedenti versioni di Battlefield. Non sarà possibile editare le mappe di gioco, ma questa è forse l’unica limitazione presente nelle modalità, che sarà disponibile già a partire dal day one.

Battlefield 2042 rappresenta il sesto capitolo della serie principale del franchise di Battlefield. Il titolo è stato sviluppato da DICE e, per la prima volta nella storia della saga, darà caratterizzato da un’ambientazione fantascientifica. Le vicende che caratterizzano la lore di Battlefield 2042 hanno infatti luogo nel futuro; non sappiamo però quanto questa cornice sia approfondita, in quanto è stato confermato che il gioco non avrà una modalità storia.

