OnePlus Nord 2 5G: annunciato il nuovo best buy?

OnePlus Nord 2 5G è pronto ad arrivare sul mercato. Si parla di un aggiornamento completo rispetto al primo Nord: scopriamolo insieme

Oggi, il marchio tecnologico globale OnePlus ha lanciato OnePlus Nord 2 5G, l’ultima aggiunta alla famiglia Nord, la linea accessibile dell’azienda che già con il primo modello aveva dato una scossa netta nella fascia medio-alta del settore mobile. OnePlus Nord 2 è un aggiornamento completo dal primo Nord, dalla fotocamera e dalle prestazioni fino alla ricarica e al design. OnePlus Nord 2 unisce una configurazione hardware di livello flagship, tra cui una tripla fotocamera AI da 50 MP con sensore Sony IMX766 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), Warp Charge 65 e il processore flagship MediaTek Dimensity 1200-AI inseme al software OxygenOS di OnePlus per offrire agli utenti un’esperienza veloce, fluida e versatile.

A riguardo, prima di entrare nei dettagli, si è espresso Pete Lau, fondatore di OnePlus:

OnePlus Nord 2 5G riafferma il nostro impegno a condividere la grande tecnologia con il mondo. Con i progressi fatti nel campo delle tecnologie degli smartphone anche nella fascia media, ora siamo in grado di offrire esperienze premium su dispositivi più accessibili. Siamo fiduciosi che Nord 2 sia un degno successore dell’originale OnePlus Nord.

OnePlus Nord 2 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo arrivato integra il potente hardware della fotocamera con miglioramenti software assistiti dall’intelligenza artificiale. Apportati anche grandi miglioramenti alla fotografia notturna con l’OIS e con il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP. A bordo è presente anche una fotocamera ultragrandangolare da 8 MP con campo visivo da 119,7 gradi insieme ad una fotocamera selfie da 32 MP con un sensore Sony IMX615. La nuova funzione Group Shots 2.0 sulla fotocamera frontale, inoltre, può rilevare fino a cinque volti contemporaneamente e ottimizzare gli aspetti dal tono della pelle ai dettagli del viso. Con Nightscape Ultra, una versione migliorata della modalità Nightscape di OnePlus, gli utenti sono in grado di scattare foto migliori e più luminose anche in condizioni di scarsa luminosità, fino a 1 lux.

Come i flagship della OnePlus 9 Series, questo Nord 2 è dotato di una batteria a doppia cellula da 4500 mAh. Tramite la tecnologica di ricarica Warp Charge 65 si ricarica da 0 a 100% in meno di 35 minuti.

OnePlus Nord 2 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1200-AI. Basato sul processo a 6 nm di TSMC con architettura ARM A78. Le prestazioni della CPU sono del 65% più veloci del fratello minore e le prestazioni della GPU del 125% superiori rispetto al OnePlus Nord rilasciato a luglio 2020. Per evidenziare le nuove capacità AI del chipset, OnePlus e MediaTek hanno scelto il nome Dimensity 1200-AI, distinguendolo dallo standard Dimensity 1200.Il nuovo flahship killer della multinazionale è dotato di un display fluid AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz. A bordo varie funzionalità quali AI Color Boost e AI Resolution Boost che migliorano colori e risoluzioni delle App più utilizzate.

Sistema Operativo e Connettività 5G

OnePlus Nord 2 sarà disponibile con OxygenOS 11.3 che finora è il software più veloce e reattivo di OnePlus. OxygenOS 11 propone miglioramenti significativi come Dark Mode, ZenMode, un comodo utilizzo con una sola mano e varie opzioni Always on Display (AOD), con ulteriori personalizzazioni, gesti e customizzazioni pensate per il gaming come la nuova app OnePlus Games su OxygenOS 11.3.

OnePlus Nord 2 5G è disponibile in Europa in due fantastiche colorazioni: Blue Haze e Grey Sierra, entrambe durevoli, resistenti alle impronte digitali e splendidamente realizzate.

Nord 2 presenta ulteriori perfezionamenti per migliorare l’esperienza complessiva, fino ai dettagli. Con due slot per schede SIM 5G e velocità di download 5G fino a 2,95 Gbps, Nord 2 fornisce una connessione Internet stabile e affidabile. Il device dispone anche di una potente coppia di altoparlanti stereo per un’esperienza audio coinvolgente e di Haptics 2.0 per fornire un feedback tattile più fluido e sensibile.

Lo smartphone riceverà due anni di aggiornamenti principali Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus Nord 2 5G: prezzi e disponibilità

OnePlus Nord 2 5G sarà disponibile sul sito OnePlus e su Amazon a partire dal 28 luglio 2021. La versione da 8GB di RAM con 128 GB ROM sarà disponibile a partire da 399 euro, mentre quella da 12 GB di RAM con 256 GB ROM sarà disponibile da 499 euro.

Inoltre per chi vorrà prenotare lo smartphone anticipatamente, potrà farlo a partire dal 22 luglio alle 17:00 fino al 27 luglio. Queste persone potranno godere della spedizione anticipata e ulteriori vantaggi come il 10% di sconto sulla cover del Nord 2 e sullo schermo protettivo e il 50% di sconto su OnePlus Buds Z.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone di OnePlus, best buy assicurato? Fatecelo sapere con un commento e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità.