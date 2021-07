Battlefield 2042: Xbox Series X/S sono le console ufficiali del titolo

EA e DICE hanno rivelato l’accordo di marketing secondo il quale Xbox Series X/S saranno le console ufficiali di Battlefield 2042, il nuovo capitolo del brand

Come accade di frequente per tutti i titoli più attesi ed importanti, non sono certo rare la partnership tra produttori hardware e software, volte ad abbinare il gioco in uscita ad una delle macchine da gioco attualmente presenti sul mercato. E anche Battlefield 2042 non sfugge certo a questa regola, come dimostra il recentissimo accordo di EA e DICE con Microsoft, che ha portato Xbox Series X/S ad essere le console partner ufficiali del nuovo capitolo della celebra saga shooter.

Battlefield 2042 ha Xbox Series X/S come console ufficiali

L’accordo, oltre alle macchine da gioco hardware, è stato siglato anche con altri produttori, la cui lista comprende Nvidia, Polaris, Logitech e WD_Black, il tutto all’insegna di una campagna di marketing che si preannuncia davvero corposa. Ovviamente il titolo è in uscita anche per PlayStation, a fine Ottobre come per le altre piattaforme, ma l’ufficializzazione della partnership porta a pensare che l’hardware Microsoft potrebbe beneficiare di alcuni elementi esclusivi, come DLC temporali, una resa visiva migliore oppure un frame rate più elevato.

Inoltre, sebbene il titolo sviluppato da DICE non verrà lanciato sin dal day one all’interno di Xbox Game Pass, non è da escludere che venga inserito in EA Play poco dopo il lancio (il servizio in abbonamento in questione è già compreso nell’offerta di quello Microsoft, in versione Ultimate).

Il publisher statunitense ha in programma un EA Play Live, evento in streaming che si terrà il prossimo 22 Luglio, e durante il quale verranno rivelate nuove informazioni relative al gioco (ci sarà spazio anche per il vociferato ritorno di Dead Space?). In attesa di saperne di più, pertanto, vi invitiamo a rimanere qua su tuttoteK, oltre a tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming, dove potrete trovare tantissimi giochi a prezzo scontato.