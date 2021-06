Battlefield 2042: confermata la data d’uscita!

Nell’evento appena concluso dedicato al prossimo capitolo di Battlefield, oltre al gameplay e alle altre caratteristiche del gioco, è stata annunciata anche la data di uscita di Battlefield 2042

Nel corso dell’evento in streaming dedicato al prossimo titolo della saga di Battlefield, oltre all’ufficializzazione del titolo: Battlefi:eld 2042, di cui era emerso un leak di recente, abbiamo assistito ad un trailer decisamente spettacolare. Inoltre, ora sappiamo anche quando verrà mostrato definitivamente il gameplay del titolo. Di Battlefield 2042, è stata anche fissata la data d’uscita.

Confermata per il 22 Ottobre 2021 la data d’uscita di Battlefield 2042

Quello che fino ad ora è stato chiamato Battlefield 6, si è infine rivelato con il titolo ufficiale di Battlefield 2042. Questo nuovo seguito propone un setting completamente rivisitato ambientato nel futuro. Il giocatore avrà a sua disposizione diverse armi futuristiche che spezzano in questo modo la continuità e il feeling delle armi degli ultimi giochi della serie ambientati nel passato. Inoltre, è stata confermata la distruttibilità ambientale, caratteristica questa già implementata in Battlefield 1. Il reveal trailer è stato pubblicato in streaming sui canali ufficiali. La data d’uscita ufficiale di Battlefield 2042 è stata confermata in un tweet di Geoff Keighley.

Battlefield 2042 is out on October 22. pic.twitter.com/dzuItB1tHC — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 9, 2021

Durante la presentazione abbiamo potuto dare un’occhiata, come già detto, ad un bellissimo trailer che ci suggerisce qualche indizio anche sulle nuove modalità del titolo. Ci toccherà attendere, dunque, pochi giorni per dare un’occhiata più approfondita al gameplay e, purtroppo, ancora qualche mese (neanche troppi) per mettere le mani su questo nuovo capitolo di una delle saghe FPS più amate di sempre.

