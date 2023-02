E3 2023 confermato: l’evento si terrà, anche senza le Major!

Nelle scorse ore, Lance Fensterman, presidente dell’organizzazione dell’E3 2023, ha confermato a gran voce che l’evento si terrà anche se Nintendo, Microsoft e Sony saranno assenti: scopriamo insieme tutti i dettagli

Bisogna ammetterlo: l’E3, la conferenza che una volta rappresentava l’aggregazione internazionale per l’industria videoludica, negli ultimi anni ha perso smalto, importanza e rilievo. Molto sarà anche sicuramente a causa della pandemia di Coronavirus (che ne ha fatto cancellare alcune edizioni), ma altrettanto viene dall’allontanamento volontario delle grandi Major del settore. La prima ad essersene distaccata è stata Nintendo, che già da tempo non partecipa più all’E3, ma tiene conferenze autonome più o meno in quel periodo dell’anno. Quest’anno, ad esempio, stando ad alcuni report non parteciperanno né Sony né Microsoft. La qual cosa ha fatto parlare molto e ha fatto chiedere “ma quindi quest’anno l’E3 si terrà?“. La risposta è arrivata proprio in queste ore.

A parlare è stato Lance Fensterman, presidente dell’azienda che ha preso le redini dell’organizzazione dell’evento, che ha confermato che l’E3 si farà eccome. Anzi, i preparativi sarebbero già ad un buon punto e perfettamente in linea con lo svolgimento dell’evento nel mese di giugno, come già preventivato. Fensterman ha rilasciato la seguente dichiarazione a The Verge:

L’E3 è già a un ottimo punto e siamo davvero felici dei progressi ottenuti e del coinvolgimento della community. Come già confermato agli espositori, non vediamo l’ora di poter dire qualcosa di più nonappena fissiamo meglio i dettagli i partecipanti confermano e divulgano i loro programmi.

Confermato l’E3 2023: la parola agli organizzatori

Fensterman ha continuato la sua dichiarazione affermando che ReedPop (l’azienda, per l’appunto, che sta organizzando l’E3) non annuncia mai i partecipanti ai propri eventi prima di essere vicini all’evento stesso. Tuttavia, ha continuato, probabilmente ReedPop dovrà adeguarsi allo stile dell’E3, suggerendo che probabilmente a breve si avranno novità in merito ai partecipanti. Stiamo a vedere: nelle prossime settimane forse si saprà qualcosa!

Confermato dunque: l'E3 2023 si terrà, come stabilito, dal 13 al 16 giugno prossimo.