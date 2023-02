Marvel’s Midnight Suns: potete giocarci gratis su Steam!

Sviluppato da Firaxis Games in collaborazione con Marvel’s Games e pubblicato da 2K Games, Marvel’s Midnight Suns è uno strategico arrivato nel mese di dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Un vero e proprio flop commerciale per 2K Games e per un titolo che, tutto sommato, a noi è anche piaciuto abbastanza (ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione, cliccate qui). Tralasciando gli ovvi limiti tecnici di un gioco che è anche uscito su Nintendo Switch, Marvel’s Midnight Suns è un buono strategico con tantissimi supereroi da poter utilizzare e con una storia avvincente e profonda. Un peccato, insomma.

Nonostante la critica abbastanza soddisfatta, però, gli sviluppatori hanno candidamente ammesso che molto probabilmente la finestra d’uscita del gioco (uscito nello stesso periodo di The Callisto Protocol e Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion) sia stata un problema per la diffusione del titolo. Il supporto, comunque, continua, con un secondo DLC a pagamento chiamato Redemption che arriverà il 23 febbraio e aggiungerà Venom. E se volete dare una possibilità al titolo ora potete anche farlo gratis. Dovete sbrigarvi però.

There’s no better time than the present to try Marvel’s Midnight Suns! Play the game this weekend on Steam at no cost to you, from now until Feb 19 at 10am PT. pic.twitter.com/vzaUv9IoCn

— Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) February 16, 2023