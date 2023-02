Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Theatrhythm Final Bar Line, il music game che raccoglie l’eredità dei titoli di Square Enix in ambito musicale arrivato recentemente su PS4 e Nintendo Switch

Nel mentre aspettiamo tutti con più o meno ansia Octopath Traveler II ( di cui vi abbiamo parlato in una corposa anteprima, cliccate qui!) Square Enix si è intanto fatta vedere, dopo il mezzo flop di Forspoken, anche con una piccola gemma che tantissimi appassionati stavano attendendo. Stiamo parlando di Theatrhythm Final Bar Line (anche qui abbiamo un’anteprima, qui!), music game che raccoglie una quantità smodata di brani musicali tratti dalle soundtrack dei titoli maggiori della compagnia, arrivato ieri 16 febbraio su PS4 e Nintendo Switch. Con il lancio, ovviamente, ne è stata svelata anche la lista trofei completa, che vi riportiamo in questo articolo.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Theatrhythm Final Bar Line consta di 42 statuette totali, di cui 24 di bronzo, 14 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Considerando la natura del titolo, in questo caso evitiamo di mettere l’allerta spoiler, visto che non c’è una trama da seguire in alcun modo, ma solo tasti da premere a tempo! Detto questo, partiamo con la lista trofei dalle statuette di bronzo.

La prima parte dei trofei di bronzo | Theatrhythm Final Bar Line: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista trofei con la prima metà delle statuette di bronzo:

Alla ricerca dell’armonia : Hai eseguito il primo titolo della serie

: Hai eseguito il primo titolo della serie Sinfonia ininterrotta : Hai ottenuto la prima Sequenza perfetta

: Hai ottenuto la prima Sequenza perfetta Inizia un viaggio musicale : Hai eseguito il primo brano della serie THEATRHYTHM FINAL FANTASY

: Hai eseguito il primo brano della serie THEATRHYTHM FINAL FANTASY Musicisti combattenti : Hai giocato 100 Tappe musicali

: Hai giocato 100 Tappe musicali Encore! : Hai giocato il brano 10 volte

: Hai giocato il brano 10 volte Melodia dell’unione : Hai ottenuto 50 Sequenze perfette

: Hai ottenuto 50 Sequenze perfette Oro straripante : Hai completato 10 Barre criticità con lo stile standard

: Hai completato 10 Barre criticità con lo stile standard Rapsodia del vento : Hai ricevuto cinquecento milioni di punti

: Hai ricevuto cinquecento milioni di punti Entusiasta degli oggetti : Hai utilizzato 100 oggetti tappa

: Hai utilizzato 100 oggetti tappa Combattente esperto : Hai attivato le abilità 500 volte

: Hai attivato le abilità 500 volte Mostra di finezza : Hai attivato 20 o più abilità in un brano

: Hai attivato 20 o più abilità in un brano Cacciatore vissuto: Hai sconfitto 500 nemici

La seconda parte dei trofei di bronzo | Theatrhythm Final Bar Line: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Forza inarrestabile : Hai sconfitto 15 o più nemici in un brano

: Hai sconfitto 15 o più nemici in un brano Vero potere dell’invocazione : Hai inflitto un danno da 3.000 a un nemico con un attacco invocazione

: Hai inflitto un danno da 3.000 a un nemico con un attacco invocazione Domatore di invocazioni : Hai eseguito 5 invocazioni in un brano

: Hai eseguito 5 invocazioni in un brano Band indomita : Quattro personaggi hanno raggiunto il liv. 99

: Quattro personaggi hanno raggiunto il liv. 99 Creare onde sonore : Hai ottenuto 10.000 Rhythmia

: Hai ottenuto 10.000 Rhythmia Esperto CollectaCard : Hai 300 CollectaCard diverse

: Hai 300 CollectaCard diverse Cacciatesori rinomato : Hai raccolto 1.000 oggetti

: Hai raccolto 1.000 oggetti Sentiero dell’armonista : Hai eseguito 10 titoli di Missione di serie

: Hai eseguito 10 titoli di Missione di serie Un’armonia più profonda : Hai completato missioni in 10 titoli di Missione di serie

: Hai completato missioni in 10 titoli di Missione di serie Sfida infinita : Hai completato almeno 5 tappe in Endless World

: Hai completato almeno 5 tappe in Endless World Maestro del momento : Hai eseguito sequenze perfette nelle 5 hit del giorno

: Hai eseguito sequenze perfette nelle 5 hit del giorno Gran ritmista: Hai giocato ogni brano esclusi DX e DLC

I trofei d’argento | Theatrhythm Final Bar Line: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Perfezionista : Hai ottenuto il primo Tutte le criticità

: Hai ottenuto il primo Tutte le criticità Orchestra veterana : Hai giocato 300 Tappe musicali

: Hai giocato 300 Tappe musicali Armonia eterna : Hai ottenuto 100 Sequenze perfette

: Hai ottenuto 100 Sequenze perfette Risorto di Träumerei : Hai ricevuto cinquecento miliardi di punti

: Hai ricevuto cinquecento miliardi di punti Artista del combattimento : Hai attivato le abilità 1.000 volte

: Hai attivato le abilità 1.000 volte Cacciatore impareggiabile : Hai sconfitto 5.000 nemici

: Hai sconfitto 5.000 nemici Oltre le stelle : Un personaggio ha raggiunto il liv. 9 star

: Un personaggio ha raggiunto il liv. 9 star 999 : Un personaggio ha raggiunto il massimo delle statistiche

: Un personaggio ha raggiunto il massimo delle statistiche Sulla cresta dell’onda sinfonica : Hai ottenuto 100.000 Rhythmia

: Hai ottenuto 100.000 Rhythmia Maestro CollectaCard : Hai 1.000 CollectaCard diverse

: Hai 1.000 CollectaCard diverse Eccesso di invocagemme : Hai 30 invocagemme cadute

: Hai 30 invocagemme cadute Illuminazione armonica : Hai completato missioni in 20 titoli di Missione di serie

: Hai completato missioni in 20 titoli di Missione di serie Camminatore eterno : Hai completato almeno 10 tappe in una partita di Endless World

: Hai completato almeno 10 tappe in una partita di Endless World Ritmista estremo: Hai eseguito ogni brano esclusi DX e DLC

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Theatrhythm Final Bar Line: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Canzone finale : Hai battuto il gioco e guardato fino alla fine

: Hai battuto il gioco e guardato fino alla fine Sovrano infinito : Hai completato almeno 20 tappe in una partita di Endless World

: Hai completato almeno 20 tappe in una partita di Endless World Armonia completa: Hai completato tutte le Missioni di serie

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Theatrhythm Final Bar Line!

Maestro THEATRHYTHM: Hai ottenuto tutti i trofei

Buon divertimento!

