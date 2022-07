E3 2023: è ufficiale il ritorno della fiera a Los Angeles

Dopo tre anni di pausa, l’E3 2023 torna ufficialmente in presenza a Los Angeles durante la seconda settimana di giugno 2023. Scopriamo qualche dettaglio insieme

Una delle più grandi fiere riguardanti il mondo videoludico torna finalmente in presenza dopo 3 anni, infatti è ufficiale che l’E3 2023 si terrà a Los Angeles, precisamente al Convention Center durante la seconda settimana di giugno 2023. Inoltre la Entertainment Software Association (ESA) ha comunicato una collaborazione con ReedPop proprio per l’evento di LA, la società di produzione d’eventi in passato è stata organizzatrice di fiere come PAX, New York Comic Con, Star Wars Celebration ed altri.

Dopo gli anni del Covid l’E3 2023 torna a Los Angeles

Dopo che l’evento del 2020 è stato annullato a causa del Covid, quella del 2021 organizzata solamente in virtuale e quella di quest’anno annullata del tutto sempre per le preoccupazioni riguardante l’espansione del virus, è ufficiale il ritorno in presenza dell’E3 2023 a Los Angeles, al solito Convention Center. L’edizione che si terrà il prossimo anno accoglierà come al solito editori, sviluppatori, giornalisti, creatori di contenuti ed inoltre l’ESA ha annunciato che la fiera sarà caratterizzata da importanti rivelazioni tripla A, ed anteprime mondiali sconvolgenti.

Proprio il presidente e CEO dell’ESA, Stanley Perre-Louis ha dichiarato di essere entusiasta del ritorno in presenza della fiera in collaborazione con ReedPop, aggiungendo anche che gli anni di assenza abbiano certificato come L’E3 sia l’evento riguardante il mondo videoludico più seguito in tutto il mondo. Non sono state comunicate però le date specifiche in cui si svolgerà l’evento, mentre la registrazione dei media inizierà a fine 2022. Ci si aspetta comunque un grande afflusso di appassionati, visto che l’ultimo anno in cui la manifestazione è stata in presenza, il 2019, ha registrato 66.100 partecipanti. E voi? Siete contenti del ritorno dell’E3? Cosa vi aspettate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

