Realme C25s: annunciato ufficialmente

A breve disponibile solo per il mercato indiano, il nuovo smartphone entry level Realme C25s si distinguerà dalla controparte C25 unicamente per il sensore fotografico posteriore e per il processore adottato

Il nuovo terminale Realme C25s si configura come un entry level dal prezzo ancora più aggressivo del modello Realme C25 uscito alcuni mesi fa. Nonostante alcune differenze tecniche, l’hardware che monta è sufficiente a garantire buone prestazioni nelle funzioni basilari del telefono. Il SoC implementato è un MediaTek Helio G85 in sostituzione dell’Helio G70 dell’altro esemplare citato. Anche la fotocamera principale posteriore ha subìto modifiche al ribasso, visto che questa volta è dotato di un sensore di soli 13MP (contro i 48MP della controparte). Il resto della componentistica nonché il design sono invece totalmente invariati.

Realme C25s: scheda tecnica

Di seguito la dotazione hardware completa:

Display: LCD IPS da 6,5″ HD+ (1600 x 720p) , rapporto schermo-scocca dell ‘88,7% ;

da , rapporto schermo-scocca dell ; CPU: Octa-Core MediaTek Helio G85 con processo produttivo a 12nm ;

; GPU: ARM G52 ;

; RAM: 4GB di tipo LPDDR4X ;

di tipo ; ROM: 64GB/128GB di memoria per archiviazione interna;

di memoria per archiviazione interna; fotocamera posteriore: principale da 13MP , ottica f/1.8 + obiettivo macro da 2MP , ottica f/2.4 + sensore bianco/nero da 2MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.8 + obiettivo macro da , ottica f/2.4 + sensore bianco/nero da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 8MP , ottica f/2.0;

, ottica f/2.0; connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, USB-C, GPS / AGPS / GLONSS / BEIDOU, jack da 3,5mm ;

; batteria: 6000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; dimensioni: 164,5 x 75,9 x 9,6mm ;

; peso: 209g ;

; colori: Blu, Grigio ;

; OS: Android 11 con personalizzazione software Realme UI 2.0 ;

con personalizzazione software ; Prezzo versione da 4GB RAM/64GB ROM: ~112€ ;

; Prezzo versione da 4GB RAM/128GB ROM: ~123€

Realme C25s: analisi

Come detto in apertura, è un device dal quale non si potranno pretendere performance consistenti in qualunque contesto di utilizzo. Ha un grande display LCD IPS da 6,5″ con risoluzione solo HD+, ma che potrà essere comunque sfruttato a dovere per la visione di film o l’utilizzo di più applicazioni in contemporanea. Il SoC Helio G85 insieme ai 4GB di memoria RAM non potrà ovviamente gestire con scioltezza l’esecuzione di software pesanti quali che possono essere i videogiochi. Interessante invece la presenza di Android 11 con personalizzazione software Realme UI 2.0 e di un jack da 3,5 per gli auricolari, cosa non scontata soprattutto quest’ultima. Nota di merito infine per la batteria enorme, 6000mAh, capace di assicurare almeno 2 giorni di autonomia. Concludendo, il prodotto farà gola a chi cerca uno smartphone per operazioni basilari quali navigazione web, messaggistica, telefonate, video e poco altro.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone entry level di Realme? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.