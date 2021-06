E3 2021: annunciato Tinykin, ecco quando uscirà

Nella conferenza del PC Gaming Show che si è svolta in questa edizione 2021 dell’E3, c’è stato spazio per tanti nuovi annunci di giochi di cui non si era mai parlato finora: uno dei progetti più interessanti è stato Tinykin, che presenteremo di seguito in questo articolo

La maggior parte delle conferenze dell’E3 2021 si è ormai svolta, e oltre a Nintendo e ad altri eventi minori, è già possibile tirare le somme di quanto si è visto finora. Tra tutte le conferenze che si sono svolte finora, una delle più piene (come siamo stati sempre abituati) è stata quella del PC Gaming Show: tra grandi titoli già trepidamente attesi dai fan e sorprese inaspettate, i giochi di cui possiamo parlare sono tanti. Ha stupito in particolare per quest’E3 2021 Tinykin, piccolo gioco indie dallo stile grafico e dalle meccaniche di gioco estremamente peculiari. Di seguito proveremo a dare un’occhiata, così come vedremo quando uscirà.

E3 2021: tutte le informazioni su Tinykin

Nel gioco prenderemo le sembianze di Milo, un alieno antropomorfo che è appena sbarcato sulla Terra per scoprire di essere parecchio più piccolo rispetto all’altezza media degli oggetti che lo circondano. Il suo compito sarà quello di mettersi in salvo, tramite l’aiuto dei Tinykin appunto, piccoli mostriciattoli alieni che serviranno per farsi strada nei vari livelli. Questi ultimi potranno essere usati in vari modi, per rompere muri, sbloccare aree o raggiungere altezze molto elevate. Lo stile grafico, come si può evincere dal trailer, si alterna tra un 2D cartoonesco per i personaggi e il 3D per la resa degli ambienti circostanti: il risultato, basandoci sulle immagini del video pubblicato, sembra particolare e gradevolissimo.

L'uscita del gioco è, per ora, prevista per il 2022.