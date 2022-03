Recensione GTA V per PS5: Los Santos su next-gen

In questa nuova recensione vi parleremo nel dettaglio di tutte le migliorie tecniche apportate nella nuova versione di GTA V per PS5

Se amate i videogiochi allora conoscerete di sicuro GTA V, uno dei titoli di maggior successo di tutti i tempi. Questo capolavoro di Rockstar Games venne rilasciato per la prima volta su PS3 e Xbox 360 nel 2013, ma col tempo è arrivato anche su tante altre piattaforme.

Adesso, dopo ben 9 anni, l’ultimo Grand Theft Auto è finalmente arrivato anche sulle console next-gen e ha portato con se diverse migliorie. Negli ultimi giorni noi abbiamo avuto modo di provare a lungo la versione PS5 di GTA V e in questa recensione ve ne parleremo approfonditamente.

Il solito vecchio GTA V

Prima di iniziare a parlare della versione PS5 di GTA V, vogliamo avvisarvi che in questa recensione tratteremo unicamente l’aspetto tecnico del gioco. Ormai è passato davvero tanto tempo dal lancio dell’ultimo Grand Theft Auto e nel corso degli anni si è parlato più che abbastanza di elementi come il gameplay e la storia. Per questo motivo in questa recensione vi parleremo solamente delle migliorie tecniche apportate con la nuova versione next-gen di GTA V e delle funzioni uniche disponibili su PS5.

Una nuova e migliorata Los Santos – Recensione GTA V per PS5

Come tanti altri titoli next-gen, anche la nuova versione di GTA V permette ai giocatori di selezionare diverse modalità grafiche in base alle proprie preferenze. La modalità prestazioni vi permetterà di giocare in 1440p a 60 FPS fissi ed è perfetta per chi preferisce puntare tutto sulla fluidità del gameplay. Se invece siete dei giocatori che danno molto peso alla qualità visiva allora potrete utilizzare la modalità fedeltà grafica, che utilizza una risoluzione di 2160p riducendo però il framerate a 30 FPS. Infine c’è la modalità performance Ray Tracing, che vi costringerà a giocare con una risoluzione a 1440p dinamica e un frame rate variabile, ma che in cambio vi permette di godere dei vantaggi del ray tracing.

Tra le tre modalità disponibili noi abbiamo preferito quella performance, dato che grazie al migliorato sistema di illuminazione e alle nuove texture in alta risoluzione ci ha permesso di giocare con grande fluidità senza però rinunciare troppo alla resa grafica. Ovviamente se non vi interessa troppo il frame rate potete benissimo puntare alla modalità fedeltà grafica, ma vi sconsigliamo invece di giocare con quella dedicata al Ray Tracing.

Purtroppo infatti in GTA V il Ray Tracing viene utilizzato in maniera molto deludente, dato che a quanto pare va a influenzare solamente le ombre e non i riflessi. Per questo motivo secondo noi non vale la pena di rinunciare a frame rate e risoluzione stabile per un miglioramento così marginale.

Velocità massima – Recensione GTA V per PS5

Se avete giocato a GTA V su console di ottava o, peggio ancora, settima generazione, allora vi ricorderete sicuramente di una delle problematiche più grandi del titolo: i caricamenti lenti. Spesso infatti erano richiesti diversi minuti per avviare il gioco e anche passare da un personaggio all’altro durante la campagna singleplayer richiedeva molto tempo. Per non parlare poi del passaggio dal GTA V a GTA Online, che spesso finiva col durare anche più di 5 minuti.

Per fortuna ormai queste attese così lente sono solo un ricordo, dato che sulle console di nuova generazione GTA V risulta davvero molto più veloce rispetto al passato. Il passaggio tra un personaggio e l’altro ora è diventato quasi istantaneo e anche il caricamento d’avvio del gioco o del passaggio all’online dura solo una manciata di secondi.

Feature del DualSense – Recensione GTA V per PS5

Adesso è arrivato il momento di parlare delle feature uniche di GTA V dedicate al DualSense di PS5. Da questo punto di vista Rockstar ha svolto davvero un ottimo lavoro, dato che è riuscita a sfruttare davvero molto bene il nuovo controller Sony. I trigger adattivi sono in grado di offrire resistenze molto diverse in base all’arma che state utilizzando, permettendovi ad esempio di percepire la differenza tra lo sparare con una pistola oppure con un fucile a pompa. Inoltre i grilletti sono usati abbastanza bene anche durante la guida, simulando il feeling dei pedali di freno e acceleratore.

La versione PS5 di GTA V però è riuscita davvero a stupirci nel modo in cui sfrutta il feedback aptico del DualSense. Attraverso le vibrazioni del controller sarà possibile percepire i colpi ricevuti dal vostro personaggio, lo spostamento d’aria delle esplosioni e addirittura la sensazione della pioggia che cade. In particolare però il feedback aptico tira fuori il meglio di se durante le sessioni di guida. A bordo di un veicolo infatti riuscirete a sentire tutti gli impatti e gli spostamenti improvvisi in maniera estremamente realistica e, come se non bastasse, riuscirete addirittura a percepire le vibrazioni causate dal passaggio su terreni irregolari come pontili di legno e dossi di varia natura.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme sulla versione PS5 di GTA V. Questa nuova versione dello storico titolo Rockstar offre diverse migliorie sia per quanto riguarda il frame rate che la qualità visiva. In base alla modalità grafica che selezionerete potrete infatti godere di un framerate molto stabile oppure di una risoluzione estremamente elevata. Il gioco inoltre vanta dei caricamenti rapidissimi che fanno impallidire quelli della prima versione per console di settima generazione. Infine, nonostante non sia un’esclusiva Sony, questa versione di GTA V riesce a sfruttare in maniera egregia tutte le funzioni principali del DualSense, offrendo così un’esperienza più immersiva rispetto al passato.

Nonostante tutte queste migliorie però il gioco possiede anche dei difetti. Una delle più grandi pecche del titolo è certamente l’utilizzo molto deludente del Ray Tracing, ma non solo. Girando per Los Santos infatti è facile notare l’arretratezza dei modelli dei personaggi e delle loro animazioni. Alla fine questi difetti non vanno a danneggiare molto la qualità complessiva di questa versione del gioco, ma è davvero un peccato che Rockstar non si sia impegnata molto per risolverli. In ogni caso, nonostante si potesse fare di più, GTA V è sempre un gioco eccezionale e grazie a questa versione potrete godervelo su console nel modo migliore possibile.

GTA V è disponibile ora per PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S.