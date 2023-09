LEGO ha annunciato l’ultima aggiunta alla sua “Winter Village Collection”: il set LEGO Baita Alpina LEGO Icons

I fan di LEGO e gli amanti della stagione invernale hanno un motivo in più per attendere con impazienza l’arrivo delle festività quest’anno, grazie al nuovo set Baita Alpina LEGO Icons. Prodotto con attenzione ai dettagli e composto da un incredibile totale di 1.517 pezzi, questo set offre un’esperienza di costruzione coinvolgente e un risultato finale mozzafiato che sicuramente catturerà l’immaginazione di tutti.

Il set “Baita Alpina LEGO Icons ci trasporta in clima natalizio

Il set Baita Alpina è la nuova aggiunta alla prestigiosa “Winter Village Collection” di LEGO, conosciuta per le sue affascinanti creazioni invernali. Questa volta, LEGO ha superato se stessa, portando alla vita una suggestiva baita innevata, perfetta per creare un’atmosfera natalizia a casa. Il set include un interno accogliente, completo di un bar che offre bevande calde per scaldarsi nelle fredde notti invernali. Il confortevole salotto con un camino crea un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per rilassarsi con la famiglia e gli amici durante le festività. Inoltre, un piccolo albero di Natale completa la scena, rendendo il set ancora più magico.

La Baita Alpina LEGO Icons è una testimonianza della cura e dell’attenzione ai dettagli che LEGO mette in ogni suo prodotto. Ogni pezzo è progettato con precisione per garantire una costruzione senza problemi e un risultato finale sorprendente. Le dimensioni del set lo rendono una scelta ideale per gli adulti e i giovani costruttori appassionati, offrendo ore di divertimento durante la costruzione e una creazione da esporre con orgoglio durante le festività.

Per i membri LEGO Insiders, la possibilità di acquistare questo set inizia il 1° ottobre 2023 presso i LEGO Store e sul sito LEGO, mentre per tutti gli altri clienti sarà disponibile dal 4 ottobre 2023, sempre sul sito web e nei LEGO Store. Il prezzo di 99.99 € rende questo set accessibile a una vasta gamma di appassionati di LEGO e amanti delle festività.

